Dip Duitse economie tast Belgische export nog niet aan

De grote boosdoener is de export. Duitse bedrijven voerden in het tweede kwartaal 1,3 procent minder uit dan een jaar eerder. Dat heeft te maken met het handelsconflict tussen China en de VS, de strengere milieureglementering in de autosector, de tegenvallende groei in China en de onzekerheid over de brexit. De exportdaling is de grootste in zes jaar. Het vertrouwen van de Duitse industriebedrijven is bovendien gezakt naar het laagste peil in zeven jaar.