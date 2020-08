Discrete datareus Palantir vraagt beursnotering aan

De CIA is een van de 125 klanten van Palantir.

Palantir Technologies, het ietwat mysterieuze databedrijf dat gefinancierd wordt door de techmiljardair Peter Thiel, heeft bij de beurswaakhond SEC een aanvraag ingediend voor een beursnotering.

De beursplannen van Palantir zijn al een tijdje bekend, maar nu heeft het bedrijf uit Denver in de Amerikaanse staat Colorado ook officieel de stap gezet. Palantir kiest voor een ‘direct listing’ op de New York Stock Exchange onder de tickercode PLTR. Dat blijkt uit een document dat dinsdag werd ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Met zo’n rechtstreekse notering wordt geen geld opgehaald door aandelen te verkopen aan het publiek. Er zullen wel beperkingen komen op het aantal aandelen dat de huidige aandeelhouders tijdens een bepaalde periode op de beurs mogen verkopen. Zo wil Palantir vermijden dat de koers meteen onder druk komt door grote verkooporders.

Door de beursaanvraag komen we ook meer te weten over de interne financiële keuken van het databedrijf, dat door zijn opdrachten voor geheime diensten en politiediensten omgeven is door een waas van discretie.

De naam Palantir verwijst naar de kristallen bol uit de Tolkien-trilogie ‘The Lord of the Rings’. Zoals de magische stenen allerlei informatie openbaren aan de kijker, wil Palantir dat doen voor klanten die hun data en hun dollars ter beschikking stellen. Het aantal klanten bedraagt amper 125, maar er zitten wel kleppers bij zoals de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en NSA, het Pentagon en overheidsdiensten uit andere landen.

Nog geen winst

Palantir is volgens analisten zo’n 30 miljard dollar waard, maar het bedrijf moet nog altijd zijn eerste dollar winst boeken. Vorig jaar ging het 580 miljoen dollar in het rood, in de eerste helft van dit jaar nog 165 miljoen. Palantir zei eerder al te verwachten dat het dit jaar uit de rode cijfers geraakt.

Het bedrijf zette sinds zijn ontstaan wel een indrukwekkende omzetgroei neer. In het eerste halfjaar nam de omzet met 49 procent toe tot 481 miljoen dollar, waarmee Palantir op weg lijkt om dit jaar de kaap van het miljard dollar te slopen (zie grafiek). De 2.400 werknemers haalden vorig jaar een gemiddelde omzet per hoofd van bijna 300.000 dollar.

De oprichters van Palantir behouden, dankzij het gebruik van verschillende soorten aandelen met andere stemrechten, de controle over de helft van de stemmen. Het gaat om Alexander Karp, Stephen Cohen en Peter Thiel.