Doorniks e-learningplatform haat 12 miljoen euro op

We zijn bekend in België en Frankrijk, maar het is tijd om door te breken in nieuwe markten, en ik denk dat we er klaar voor zijn

Het bedrijf haalt 12 miljoen euro op om verder door te groeien in Europa. 'We zijn bekend in België en Frankrijk, maar het is tijd om door te breken in nieuwe markten, en ik denk dat we er klaar voor zijn', zegt Kevin Tillier, oprichter en CEO van myskillcamp. Doel is om het platform in Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland te lanceren. De groep investeerders bestaat uit Mediahuis Ventures, Wapinvest, Riverside Growth Fund, Inventures en Conviction VC. Die laatste twee investeren voor de tweede keer in het Waalse groeibedrijf.