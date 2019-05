Douane heeft meer nerds nodig om cocaïne te pakken

De Antwerpse haven timmert aan een oplossing om meer containers door te lichten. Het wordt een combinatie van geur- en beeldtechnologie en machine learning.

In de Antwerpse haven is een arbeider opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van honderden kilo’s cocaïne, meldde het parket gisteren. De feiten kwamen aan het licht dankzij de actieve medewerking van de uitbater van de containerterminal.

Zulke tips zijn van goudwaarde. Vorig jaar onderschepte de douane 50 ton cocaïne in Antwerpen, een record. En dat terwijl nog niet 1 procent van de 10 miljoen containers per jaar wordt gescand.

Antwerpen zal hiermee internationaal in de kijker lopen. Deze technologie bestaat nog nergens. Alexander De Croo Minister van Financiën

De volgende jaren komt daar verandering in. ‘Alle containers scannen is de enige manier om de drugstrafiek te elimineren’, zegt Alexander De Croo, als minister van Financiën bevoegd voor de douane. En daarvoor is technologie nodig die nog niet kant-en-klaar beschikbaar is, blijkt uit een haalbaarheidsstudie door het Leuvense onderzoeksinstituut Imec in opdracht van de Europese Commissie. De inzichten worden gedeeld met andere havens, waaronder Rotterdam.

Sniffers

De oplossing is een combinatie van nieuwe scanners - ‘de huidige RX-scanners zijn te traag’ -, sniffers en artificiële intelligentie. ‘Met technologie gaan we de pest buitenhouden’, zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane. Zijn mensen bekijken met de terminaluitbaters wat moet worden aangekocht of ontwikkeld. De machine learning, die de geur- en beelddata zal combineren om verdachte containers te spotten, wordt binnenshuis ontwikkeld omdat die de kern van de oplossing wordt, stelt Vanderwaeren.

Naast 100 procent scanning is er nog een grote uitdaging. Het proces mag de doorvoersnelheid van de containers niet vertragen. ‘Anders verliest Antwerpen volumes aan andere havens’, zegt Stephan Vanfraechem van Alfaport Voka, de vertegenwoordiger van de bedrijven in de haven, dat het project genegen is. Ook het Havenbedrijf reageert positief: ‘Het hoofddoel is een transparantere en veiligere logistieke keten. In die context moeten we technologie omarmen.’

Vijf tot tien jaar

Op de eerste proof of concept is het wachten tot ten vroegste 2021. De uitrol van de technologie zal vervolgens vijf tot tien jaar duren, schat Vanderwaeren. Meer technologie betekent dat de douane meer ICT-profielen zal aantrekken. Van de 3.400 werknemers zijn er nu 50 ICT’ers. Hun aantal zal ‘substantieel’ uitgebreid worden met specialisten in machine learning om de risico-analyse te verbeteren.