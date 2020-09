Dubbel zo veel mobiele betalingen op een jaar

Bancontact Payconiq heeft vorige maand een recordaantal van 11,5 miljoen mobiele betalingen genoteerd in ons land. Dat is een verdubbeling in vergelijking met augustus vorig jaar.

Nog nooit is er zoveel betaald via de telefoon als vorige maand. Dat blijkt uit cijfers van Bancontact Payconic, waarover Het Laatste Nieuws bericht. Vorige maand ging het om 11,5 miljoen betalingen, wat dubbel zo veel is als een jaar eerder.

De stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan het succes van de e-commerce. '65 procent van de online betalingen gebeurt mobiel', zegt Lotta de Meulenaere van Bancontact Payconiq.

Heel wat gebruikers heben de betaalapp tijdens de coronacrisis ontdekt. 'Van maart tot augustus werd de app meer dan 870.000 keer gedownload. Vorige maand betaalden naar schatting 3,85 miljoen Belgen via onze app en de bankenapps die onze dienst hebben toegevoegd.'