Dubbel zoveel geld voor Belgische groeibedrijven

Belgische niet-beursgenoteerde tech- en biotechbedrijven haalden in 2018 een recordbedrag op, met dank aan buitenlandse investeerders. De grote kapitaalrondes zijn meer dan ooit binnen handbereik voor de groeibedrijven.

Zijn start- en scale-ups het volgende grote Belgische exportproduct? Buitenlandse durfkapitalisten en andere strategische of financiële investeerders trokken dit jaar vlot hun portemonnee open voor de groei bedrijven. Ze legden 728 miljoen euro op tafel. Dat is dubbel zoveel als in 2017, dat ook al een recordjaar was.

Het bedrag dat naar de groeiers vloeide, ligt hoger dan dat van de vorige twee jaren samen. Er waren 129 kapitaalrondes, alweer een record. Iets meer dan 40 procent van het geld dat groeiers in 2018 ophaalden, vloeide naar biotechbedrijven. En drie van de grootste vijf kapitaalrondes staan op hun naam.

Schermvullende weergave Geld voor groeibedrijven

De top-tien alleen is goed voor 315 miljoen euro, met kapitaalrondes waar telkens buitenlandse fondsen bij betrokken waren. De twee motoren achter de forse groei zijn buitenlandse investeerders en buitenlandse biotechbedrijven.

Buitenlandse investeerders vinden steeds meer de weg naar Belgische start-ups en scale-ups. Bij kapitaalrondes van enkele tientallen miljoenen euro’s duiken steeds vaker prestigieuze en kapitaalkrachtige durfkapitaalfondsen uit Silicon Valley op. Met die intrede van buitenlandse fondsen verstomt de kritiek dat Belgische starters niet in staat zouden zijn forse kapitaalrondes door te voeren.

Collibra

Het jaar schoot stevig uit de startblokken, met de kapitaalronde van het Brusselse softwarebedrijf Collibra, geleid door Felix Van de Maele. Dat haalde 48 miljoen euro op bij zijn bestaande aandeelhouders, waaronder het prestigieuze Amerikaanse fonds Iconiq Capital. In het technologiewereldje staat dat fonds bekend als ‘Zuck & friends’. Oprichter Divesh Makan mag spelen met de centen van het trio dat de socialemediareus Facebook naar de top loodste: stichters Mark Zuckerberg en Dustin Moskovitz en COO Sheryl Sandberg. Het was een startschot voor een jaar waarin de Belgische start- en scale-ups grote ‘tickets’ - vakjargon voor een investeringsbedrag - wisten te scoren bij buitenlandse notabelen. Het Angelsaksische taalgebied blijft een belangrijke referentie.

Schermvullende weergave Felix Van de Maele, ceo van het softwarebedrijf Collibra dat 48 miljoen euro ophaalde. ©Thomas Sweertvaegher

Showpad, dat software ontwikkelt voor verkoopteams, klopte aan bij enkele bestaande aandeel houders om hun internationalisatie een duw in de rug te geven: het Amerikaanse Insight Venture Partners en het Britse Dawn Capital. Het succes van Showpad-oprichters Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere sijpelt verder door: het duo stapte zelf in de Belgische start-ups Hello Customer (2 miljoen euro) en Influo (600.000 euro).

Maar ook uit het Oosten komt kapitaal. Iteos, de Waalse specialist in kankerbehandeling, tekende met 64 miljoen euro voor de grootste Belgische kapitaalronde van het jaar en een van de grootste private deals in de Europese biotechsector. Zowel Chinese als Amerikaanse en Zwitserse investeringsfondsen hapten toe. Het Waalse bedrijf hoopt op een doorbraak in immunotherapie, behandelingen die het immuunsysteem van kankerpatiënten extra kracht geven om het gevecht aan te gaan met kankercellen.

Niet alleen fondsen, maar ook grote bedrijven stoppen geld in jonge Belgische bedrijven. Rewind Therapeutics, een spin-off van de KU Leuven, wist met zijn strijd tegen multiple sclerose Boehringer Ingelheim en Merck te verleiden als aandeelhouder. Syndesi Therapeutics, een spin-off van de beursgenoteerde farmagroep UCB die focust op cognitieve stoornissen bij alzheimerpatiënten, kreeg kapitaal toegestopt van onder meer het Deense Novo Nordisk.

Ecosysteem

Jarenlang heerste de kritiek dat Belgische starters niet in staat waren forse kapitaalrondes door te voeren. De toevoer van kapitaal om te groeien was te klein, wat starters kwetsbaar maakte voor concurrentie uit het buitenland of een overname. Met de intrede van buitenlandse fondsen verstilt die kritiek.

Er vonden dit jaar niet alleen meer kapitaalrondes plaats, het ging ook om hogere bedragen. Een gemiddelde kapitaalronde bedroeg dit jaar 5,6 miljoen euro, aanzienlijk meer dan vorig jaar (3,6 miljoen euro). Een buitenlands fonds brengt naast kapitaal ook onschatbare kennis met zich mee. Het Leuvense Datacamp, dat online lessen rond data aanbiedt, haalde in december 25 miljoen dollar op bij het Amerikaanse fonds Spectrum Equity. Spectrum investeerde eerder in Lynda.com, een leerplatform dat in 2015 voor 1,5 miljard dollar in handen viel van het zakelijk netwerk LinkedIn. Naast kapitaal krijgt Datacamp zo toegang tot expertise die het bedrijf onmiskenbaar een stapje hoger kan tillen.

Schermvullende weergave Kapitaalrondes