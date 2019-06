Duitse 5G-veiling haalt 6,6 miljard euro op

De vier belangrijkste telecomoperatoren legden een significant hoger dan verwacht bedrag op tafel.

De spectrumveiling van de 5G-licenties in Duitsland, voor een nieuwe generatie supersnel mobiel internet, liep al sinds medio maart en kwam pas na 52 dagen en liefst 497 biedrondes ten einde. De overheid strijkt in totaal 6,6 miljard euro op van de vier belangrijkste operatoren: Deutsche Telekom (2,2 miljard euro), Vodafone (1,9 miljard euro), Telefonica Deutschland (1,4 miljard euro) en 1&1 Drillisch (1,1 miljard euro) legden de handen op de licenties.

Het was vooral nieuwkomer 1&1 Drillisch die het biedproces aanwakkerde en ervoor zorgde dat de opbrengst hoger afklokte dan de verwachte 3 à 5 miljard euro. 'Nu worden we niet meer afhankelijk van andere operatoren en kunnen we ons eigen sterk en modern 5G-netwerk bouwen', reageerde een tevreden CEO - tevens internetmiljardair - Ralph Dommermuth.

'Ramp voor Duitsland'

Deutsche Telekom uitte kritiek op de 'bittere nasmaak' van de hoge som die het na een harde strijd op tafel moest leggen. 'De prijs had veel lager kunnen zijn', zei Dirk Wössner, een lid van de raad van bestuur. 'Eens te meer is het spectrum in Duitsland veel duurder dan in andere landen. Operatoren hebben daardoor middelen tekort om hun netwerken uit te breiden.' Hannes Ametsreiter, het hoofd van Vodafones operaties in Duitsland, noemde de veiling onomwonden 'een ramp voor Duitsland'.

Opsteker voor schatkist