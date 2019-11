'Duitse Compugroup en Italiaanse speler op shortlist voor Agfa Healthcare'

Volgens bronnen bij het dossier staan zowel het Duitse Compugroup Medical als het Italiaanse Dedalus op de shortlist voor de overname van een deel van Agfa Healthcare. Die afgesplitste dochter legt zich toe op IT-systemen voor de gezondheidssector. Ook heel wat private-equityfirma’s hadden interesse in het dossier, maar het is niet duidelijk of en hoeveel er nog weerhouden worden.

Compugroup is een sectorgenoot van Agfa Healthcare die in 2016 al eens een mislukte poging deed om de Agfa-groep helemaal over te nemen. Het bedrijf stopte vorige week onverwachts met een inkoopprogramma van eigen aandelen dat pas zes weken eerder was gestart. Dat wijst erop dat het cash vrijmaakt voor een grote deal.