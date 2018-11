Duitse activist komt in Agfa-bestuur

Even snel als Klaus Röhrig deze zomer zijn belang in de beeldvormingsgroep opbouwde krijgt de activist nu ook een zitje in de raad van bestuur.

Je kunt niet zeggen dat het een complete verrassing is: de Duitse activist Active Ownership Capital (AOC) kijkt voortaan vanuit de raad van bestuur mee op het beleid van Agfa-Gevaert . Het bestuur coöpteerde gisteren AOC-vertegenwoordiger Klaus Röhrig, leert een mededeling van de beeldvormingsgroep.

De 41-jarige Oostenrijker richtte AOC in 2015 mee op. Daarvoor werkte de econoom van 2000 tot 2006 bij de fusie- en overnametak van zakenbank Credit Suisse First Boston in Londen, van 2006 tot 2012 werkte hij voor de Duitstalige wereld bij Elliott Associates van Paul Singer.

Argentinië

Singer is één van de meest beruchte activisten ter wereld, die onder meer Argentinië na jaren strijd op de knieën kreeg en ook AB InBev 2 miljard extra deed ophoesten voor SABMiller.

AOC bouwde dit jaar in snel tempo een groot belang uit in Agfa-Gevaert en overschreed in augustus de meldingsdrempel van 10 procent van het kapitaal.

Een verrassing is de intrede in het bestuur niet. 'De Duitsers hebben de gewoonte een zitje in de raad van bestuur op te eisen in de bedrijven waar ze aandeelhouder zijn', liet CEO Christian Reinaudo vorige maand nog in een interview weten.

'Positief signaal'

Reinaudo liet ook weten zijn slaap niet te laten over de komst van de Duitse 'schoonmoeder'. 'Kijk, het is misschien normaal dat sommige mensen wat nerveus worden bij het woord 'activist'. Maar laat ons ook eens op het positieve focussen. Die Duitsers hebben intussen meer dan 100 miljoen in ons geïnvesteerd. Dat is toch een duidelijk positief signaal van de waarde die AOC in dit bedrijf ziet?'

Over zijn intenties laat Röhrig niet in zijn kaarten kijken. 'Ik ben verheugd dat de raad van bestuur van Agfa mij uitgenodigd heeft', laat de Oostenrijker via een woordvoerder weten. 'Ik kijk er naar uit om met Reinaudo samen te werken. We hebben bij AOC groot respect voor de lange geschiedenis van Agfa en de transformatie van de voorbije jaren. Als een referentieaandeelhouder geloven we in waardepotentieel op lange termijn'.