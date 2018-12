Duitse activist koopt Agfa-aandelen bij

Active Ownership Capital heeft de voorbije weken voor 6,6 miljoen euro Agfa-aandelen bijgekocht.

Active Ownership Capital (AOC) bouwde eerder dit jaar in sneltempo een groot belang uit in Agfa-Gevaert en overschreed in augustus de drempel van 10 procent. Het leverde midden november een bestuurszitje op voor de 41-jarige Klaus Röhrig, die AOC in 2015 uit de grond stampte.

Dat betekent dat AOC sindsdien alle aandelentransacties moet aanmelden bij de FSMA. De voorbije weken spendeerde het in totaal al 6,6 miljoen euro om 1,8 miljoen Agfa-aandelen bij te kopen.

Op 22 augustus bezat AOC 17,7 miljoen aandelen. Hoeveel dat nu precies is, is onduidelijk aangezien voor de (eventuele) aankopen tussen die datum en midden november geen aanmeldingsplicht was.

Afsplitsing

Wat precies de intenties zijn van Röhrig en co is nog niet geweten. 'Ik kijk ernaar uit met Reinaudo samen te werken', zei hij bij zijn aanstelling als bestuurder. 'AOC heeft een groot respect voor de geschiedenis van Agfa en de transformatie van de voorbije jaren. Als een referentieaandeelhouder geloven we in het waardepotentieel op de lange termijn.'

Maar dat AOC geen doetje is, staat buiten kijf. vorig jaar roerde de activist zich bij de Duitse producent van generische geneesmiddelen Stada. Het zorgde er voor een grondige herschikking van het management en de raad van bestuur en niet veel later werd het bedrijf verkocht aan private-equityspelers Bain en Cinven.