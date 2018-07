Duitse activist koopt zich in bij Agfa-Gevaert

De activistische investeerder Active Ownership Capital heeft een belang van 7,5 procent opgebouwd in de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert. De groep van Florian Schuhbauer forceerde eerder al een verkoop van de Duitse farmagroep Stada.

Active Ownership Capital (AOC) is in onze contreien nog niet zo’n bekende naam, maar in Duitsland drukte de aandeelhoudersactivist al zijn stempel op de beurs. Een van de bekendste exploten was de intrede in de farmagroep Stada in het voorjaar van 2016.

Florian Schuhbauer en Klaus Röhrig, het duo investeerders achter AOC, zorgden er mee voor dat CEO Hartmut Retzlaff uit het zadel werd gelicht, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor een overname door Bain Capital en Cinven. Het resultaat voor de beleggers was een beurskoers die in enkele maanden tijd ruim verdriedubbelde.

Of dat met Agfa-Gevaert ook zal gebeuren, valt nog af te wachten, maar de Duitse activisten hebben duidelijk hun zinnen gezet op het Belgische aandeel. Volgens een persbericht van Agfa hadden ze op 29 juni al een participatie van 5,17 procent opgebouwd, en liep dat belang op 2 juli al op tot 7,5 procent.

De in Luxemburg gevestigde investeerder neemt naar eigen zeggen minderheidsparticipaties in ‘beursgenoteerde, ondergewaardeerde kleine en middelgrote ondernemingen’, met een focus op Duitstalig Europa en Scandinavië. Voor zover bekend is Agfa de eerste aankoop in ons land. De investeerder laat nog niet in zijn kaarten kijken over wat hij bij Agfa wil bereiken.

2 miljard euro

De Mortselse beeldvormingsgroep klom de voorbije weken uit een dal, mede dankzij het afschudden van een jarenoude financiële claim van meer dan 2 miljard euro.

Maar het bedrijf sleept ook al jaren andere probleemdossiers met zich mee, niet het minst de historische erfenis van 50 miljoen euro jaarlijkse pensioenlasten. Op de jongste algemene vergadering kreeg de bedrijfstop – voorzitter Julien De Wilde en CEO Christian Reinaudo – bakken kritiek van aandeelhouders die de ‘eeuwige groeibeloften’ van hun bedrijf beu zijn. Agfa wil de aandeelhouderswaarde opkrikken door verschillende onderdelen van de groep te verkopen.