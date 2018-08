Duitse activist vergroot belang in Agfa tot 10 procent

De activistische investeerder Active Ownership Capital blijft Agfa-aandelen kopen. De groep van Florian Schuhbauer forceerde eerder al een verkoop van de Duitse farmagroep Stada.

Active Ownership Capital (AOC) rukt op in Mortsel. Eind juni meldden de Duitsers een belang van 5,2 procent. In juli werd dat 7,5 procent en vandaag is het al 10,3 procent, blijkt uit een transparantiemelding.

AOC is in onze contreien niet zo’n bekende naam, maar in Duitsland drukte de aandeelhoudersactivist al zijn stempel op de beurs. Een van de bekendste exploten was de intrede in de farmagroep Stada in het voorjaar van 2016.

Florian Schuhbauer en Klaus Röhrig, het duo investeerders achter AOC, zorgden er mee voor dat CEO Hartmut Retzlaff uit het zadel werd gelicht, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor een overname door Bain Capital en Cinven. Het resultaat voor de beleggers was een beurskoers die in enkele maanden tijd ruim verdriedubbelde.

Verkoop?

Of Agfa-Gevaert dezelfde weg opgaat is afwachten. Agfa-topman Christian Reinaudo is bezig met het afsplitsen van de IT-activiteiten van de Healthcare-poot, de groeimotor van de beeldvormingsgroep. De spin-off zal vervolgens een partner of overnemer aantrekken of naar de beurs worden gebracht. In november geeft Reinaudo een eerste indicatie over de transformatie, het volledige plaatje volgt begin maart.

Het is niet geweten of aandeelhoudersactivist AOC het scenario genegen is of niet, noch wat de Duitsers van plan zijn met Agfa.

De in Luxemburg gevestigde investeerder neemt naar eigen zeggen minderheidsparticipaties in ‘beursgenoteerde, ondergewaardeerde kleine en middelgrote ondernemingen’, met een focus op Duitstalig Europa en Scandinavië. Voor zover bekend is Agfa de eerste aankoop in ons land.