Duitse luchtverkeersleiding investeert in Antwerpse dronespeler

In ruil voor de aandelen investeert DFS ongeveer 13 miljoen euro in het Antwerpse softwarebedrijf. De overeenkomst werd vrijdag ondertekend in Antwerpen. De investering van DFS maakt deel uit van een kapitaalronde bij Unifly, waaraan ook de bestaande aandeelhouders (het management, de investeringsfondsen QBIC en PMV en het Japanse dronemanagementbedrijf Terra Drone) deelnemen.

Legaal vliegen

DFS en Unifly kennen elkaar al langer. Ze ontwikkelden samen een app voor dronegebruikers. Intussen is er ook in België zo'n toepassing (droneguide.be), die werd ontwikkeld door Unifly, de Belgische luchtverkeersleider Skeyes en het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Op het platform van Unifly kunnen droneoperatoren informatie vinden over waar het veilig en legaal vliegen is. Daarnaast kunnen overheden en de luchtvaartsector er het droneverkeer opvolgen en beheren.