E-bikemaker Cowboy naar de VS

Het Brusselse bedrijf zal zijn hippe elektrische fietsen vanaf januari volgend jaar verkopen in de VS, een van de snelst groeiende markten voor elektrische fietsen.

'Het potentieel van de Amerikaanse markt voor e-bikes is gigantisch', zegt de co-oprichter van Cowboy, Tanguy Goretti. 'De verwachtingen zijn dat de e-bikemarkt in de VS groeit met 30 procent tegen 2025. Dan zal jaarlijks voor meer dan 4 miljard dollar elektrische fietsen verkocht worden.'

Corona heeft de al snel groeiende markt voor elektrische fietsen een extra impuls gegeven. Stadsbewoners meden het openbaar vervoer en vonden alternatieven in elektrische stadsfietsen.

De stap naar de cruciale Amerikaanse markt komt enkele weken nadat is uitgelekt dat Cowboy sleutelt aan een nieuwe kapitaalronde van minstens 50 miljoen dollar. Die kapitaalronde is mede nodig om de groei in de VS te financieren. Cowboy maakte de oversteek naar de andere kant van de Atlantische Oceaan bekend op de Micromobility Conference in San Francisco.

Concurrent

Snel groeien is cruciaal voor Cowboy, zeker omdat de Nederlandse concurrent VanMoof enkele weken geleden een voor de e-bike-industrie torenhoge 128 miljoen dollar ophaalde. Ook sprak VanMoof de ambitie uit om de komende vijf jaar zeker 10 miljoen elektrische stadsfietsen te verkopen. Het verkoopt zijn fietsen al enkele jaren in de VS.