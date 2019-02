EVS belooft tot 2022 stevig dividend als 'wachtgeld'

De Luikse beeldspecialist kon in 2018 de besparingsdrift van televisiezenders niet counteren met grote sportevenementen zoals het WK voetbal en de Olympische winterspelen.

Sinds de beursgang in 1998 wreven aandeelhouders van EVS zich elk even jaar in de handen. Even jaar waren steevast topjaren voor de Luikse beeldspecialist, dankzij topevenementen als de Olympische spelen en het WK of EK voetbal. Sportevementen waar 's werelds televisiezenders diep in de buidel tasten voor de beste beeldservers, om de comakijkers thuis elke cruciale fase van alle mogelijke standpunten te kunnen.

Die cyclus is doorbroken in 2018. Ondanks de Olympische winterspelen en het WK voetbal in Rusland sloot EVS af met een omzet van 116,1 miljoen euro, 2 procent minder dan een jaar eerder en grosso modo in lijn met de getemperde prognoses van het bedrijf zelf.

Meteen de eerste krimp ooit in een even jaar. De oorzaak? Het slinkende aantal comakijkers dat voor een duur kabelabonnement opteert doet ook grote televisiezenders zoals de Amerikaanse sportzender ESPN beknibbelen op dure technologie.

Schermvullende weergave Pierre De Muelenaere, voorzitter en interim-CEO van EVS ©Frédéric Pauwels / HUMA

Die besparingen leverden EVS een bar slecht eerste jaarhelft op en kostten CEO Muriel De Lathouwer de job. In het derde kwartaal was er wat beterschap merkbaar en die beterschap lijkt zich wat door te zetten.

Voorzitter en interim-CEO Pierre De Muelenaere probeert nieuwe inkomsten aan te boren. Een voorbeeld is Xeebra, de oplossing die EVS aanbiedt voor videorefs - de vaak verketterde 'VAR' bij voetbalwedstrijden - en die ook ingezet word om grote wielerwedstrijden zoals de Tour de France en de Giro te analyseren.

Maar voorlopig zonder veel succes. Voor 2019 rekent de Luikse beeldserverproducent niet echt op beterschap: De Muelenaere rekent voor 2019 op een omzet van 100 à 120 miljoen euro. Daarbij moet een sterke tweede jaarhelft een zwakkere eerste compenseren. Het orderboek voor de rest van het jaar is met 26,7 miljoen bijna 30 procent dunner dan een jaar geleden.

Dividend

Tot de groeimotor aanslaat let De Muelenaere op de kleintjes. Een strikte kostencontrole hielp de krimp van de bedrijfswinst over 2018 inperken tot 20 procent, naar 28,1 mijoen euro. Dat is iets beter dan analisten verwachtten.

Netto steeg de nettowinst echter fors, van 23,9 naar 35,2 miljoen euro of 2,60 euro per aandeel. Dit vooral dankzij een fiscale meevaller ('innovation box'), waarbij EVS flink meer onderzoekskosten van zijn belastbare winst mag aftrekken.

In afwachting dat de groeimotor weer aanslaat, krijgen de aandeelhouders - inclusief de recent aan boord gekomen 'verankeraars' Belifus en AvH - wachtgeld. De Muelenaere belooft nu al tot in 2022 een dividend van bruto 1 euro per aandeel uit te keren. Bij de huidige beurskoers (iets meer dan 20 euro) is dat een rendement van bruto 5 procent.

De verankeraars krijgen elk hun mannetje in de raad van bestuur: Dirk Vanderschrik van Belfius en Tom Bamelis van AvH. Naast de verankeraars kreeg de beurskoers van De Muelenaere nog een 'bodembeschermer': EVS koopt sinds vorig najaar in eigen aandelen in.

Al zijn de twee initiatieven van de topman mogelijk ook defensief van aard: na de verrassende instap van de Canadese rivaal Evertz, lijken de Luikenaars kwetsbaarder voor een overnamebod naarmate de beurskoers lager noteert.

De Muelenaere probeert naast de verankeraars en de inkopen ook op een andere manier het volatiele beurswereldje aan banden te leggen: vanaf dit jaar zijn er geen kwartaalresultaten meer, alleen halfjaarlijkse cijfers met tussendoor korte updates over het eerste en derde kwartaal. 'Dit gelet op de hoge volatiliteit van de resultaten van het ene op het andere kwartaal'.