EVS heeft last van talmende klanten

De Amerikaanse tv-groepen focussen op overnames en fusies, terwijl in Europa en Azië werd gewacht op de nieuwe versie van het vlaggenschip van de fabrikant van beeldservers.

Het aandeel EVS kalfde dit jaar al meer dan een derde af. Na een slecht eerste kwartaal toonde het tweede kwartaal weinig beterschap. Bij de opening van de beurs kelderde EVS bijna 8 procent.

Voorzitter en ad interim-CEO Pierre De Muelenaere (ex-IRIS) sprak tijdens de analistencall sussende taal: 'We gingen uit van een zwakke eerste jaarhelft. Onze klanten en partners stappen traag over naar 4K (beeldkwaliteit). In de VS zijn de televisiegroepen vooral bezig met overnames en fusies, niet met investeringen in technologie.' En in Europa en Azië wachtten de klanten de lancering van XT-VIA (4K) af, de nieuwe versie van de XT-beeldserver, het vlaggenschip van EVS.

Die nieuwe server wordt sinds begin augustus verscheept. Mede daardoor ziet EVS de bestellingen in het huidige derde kwartaal versnellen. En is het orderboek met 18 procent aangedikt. Het geeft het bedrijf voldoende vertrouwen om zijn jaarprognose te herhalen voor de omzet van 115 tot 130 miljoen euro. ING-analist David Vagman gelooft evenwel niet dat de bovenkant van de vork haalbaar is, hij mikt op 122,5 miljoen. Zijn collega's zijn nog pessimistischer, wat een consensus van 119 miljoen euro geeft.

Een ander lichtpunt in de zwakke eerste zes maanden is dat EVS geen marktaandeel verliest. De concurrenten hebben dus eveneens last van de uitdagende tv-wereld met lange investeringscycli.

Stefaan Genoe van Degroof Petercam stelt vast dat nieuwe producten als Xeebra (videoref) en Dyvi (controlepaneel) niet de brutomarge halen van de XT-server, wereldwijd het standaardproduct om grote sportevenementen en live shows naadloos in beeld te brengen. Dat is één van de uitdagingen waar het bedrijf voorstaat. Genoe handhaaft zijn 'houden'-advies, maar verlaagt zijn koersdoel van 27 naar 23 euro.