EVS zet 2018 erg zwak in

We zijn ontgoocheld over het jaarbegin

Netto zakt de winst 40 procent naar 2,1 miljoen euro of 0,16 euro per aandeel.

Ontgoochelend orderboekje

Zoals bij de publicatie van de jaarcijfers valt het orderboekje zwaar tegen. Op 10 mei was dat voor 2018 voor 32,3 miljoen gevuld, 9 procent minder dan een jaar eerder. Exclusief grote verhuurcontracten voor de wereldbeker voetbal, is er zelfs een daling van 28 procent. 'We zijn ontgoocheld over het jaarbegin', windt CEO Muriel De Lathouwer er geen doekjes om.