EVS ziet concurrent in zijn kapitaal stappen

Het Canadese Evertz heeft een belang van 3,1 procent genomen in de Luikse fabrikant van beeldservers.

EVS stuurde de opmerkelijke transparantiemelding nabeurs uit. Evertz maakt net als de Luikenaars servers om beelden van sportwedstrijden en live events naadloos op de buis te brengen.

Of het belang de voorbode is van een overnamebod is afwachten. De twee bedrijven hebben in elk geval nog geen contact gehad. Evertz kocht de aandelen eind vorige week.

Overnameprooi

Met een free float (vrij verhandelbare aandelen) van 94 procent en zonder referentie-aandeelhouder gaat EVS op de Brusselse beurs al enige tijd over de lippen als volgende overnameprooi. Het bedrijf dat in zijn nichemarkt al twintig jaar aan de wereldtop staat noteert na enkele magere omzetjaren niet duur.

94% Free float Met een free float (vrij verhandelbare aandelen) van 94 procent en zonder referentie-aandeelhouder gaat EVS op de Brusselse beurs al enige tijd over de lippen als volgende overnameprooi.

Voorzitter Pierre De Muelenaere zegt verrast te zijn door de move van de Evertz, 'een mooi bedrijf met toptechnologie dat EVS heel goed kent'. 'Evertz is in bepaalde zones een concurrent, maar het kan ook een partner zijn.'

Gaat De Muelenare als hoofd van de raad van bestuur contact opnemen met de Canadezen? 'Er zullen in de nabije toekomst wel contacten volgen. De raad van bestuur staat open voor interessante strategieën die waarde toevoegen aan EVS. Dat zijn we verplicht aan de aandeelhouders, klanten en werknemers.'

Inkoopprogramma

De Canadese move doet EVS sneller dan gepland een inkoopprogramma van eigen aandelen lanceren, voor maximum 10 miljoen euro. 'Daarmee geven we de markt én Evertz de boodschap dat we in onze business geloven. Het is een goede investering voor de stevige cashpositie die we hebben', zegt De Muelenaere. Het EVS-aandeel zit al het hele jaar op de glijbaan na teleurstellende resultaten.

De raad van bestuur staat open voor interessante strategieën die waarde toevoegen aan EVS. Dat zijn we verplicht aan de aandeelhouders, klanten en werknemers. Pierre De Muelenaere Bestuursvoorzitter EVS

Om het inkoopprogramma in volle transparantie te starten, geeft EVS drie weken vroeger dan gepland inzage in zijn derdekwartaalcijfers. De omzet steeg met 12,5 procent tot 29,6 miljoen euro. Het orderboek dikte (tot 21 oktober) een vijfde aan tot 30,1 miljoen euro. Het management had na een zwakke eerste jaarhelft aangegeven dat er in de tweede helft een versnelling zou volgen.

Na negen maanden toont de omzet echter nog altijd een daling van bijna 7 procent tot 73,7 miljoen euro.