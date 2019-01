Echtscheiding Bezos doet Amazon-imperium daveren

Hoe zal de scheiding van stichter Jeff Bezos de machtsverhoudingen bij Amazon veranderen? Beleggers hopen dat snel duidelijk wordt hoeveel aandelen in de handen van zijn vrouw MacKenzie Tuttle terechtkomen.

Terwijl de societypers smult van de smeuïge details die over de scheiding van Jeff Bezos uitlekken, zijn beleggers vooral in de ban van de vraag wat met de Amazon-aandelen van de voorzitter-CEO gebeurt. 's Werelds rijkste man, die zaterdag al dan niet met zijn nieuwe liefde zijn 55ste verjaardag viert, bezit ongeveer 16 procent van de Amerikaanse e-commercegigant.

Amazon is goed voor een marktwaarde van ruim 800 miljard dollar. Dat betekent dat Bezos' pakket ongeveer 130 miljard dollar waard is. Wordt dat reusachtige belang in gelijke delen verdeeld tussen Bezos en zijn vrouw MacKenzie Tuttle, of hebben ze een andere verdeelsleutel afgesproken? Beleggers hebben er vooralsnog het raden naar. Het is onduidelijk of een huwelijkscontract bestaat.

Het echtpaar Bezos is officieel gevestigd in de staat Washington. Zonder huwelijkscontract is het volgens de lokale wet standaardpraktijk dat het samen opgebouwde vermogen in gelijke delen verdeeld wordt.

Amazon valt normaal onder die gemeenschappelijke vermogensaangroei. Jeff en MacKenzie Bezos waren 25 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar toen ze samenwerkten voor het hedgefonds D.E. Shaw. In 1994, een jaar na hun huwelijk, richtte Bezos Amazon op.

Bestuurszitje

Een splitsing in twee van het gezinsvermogen zou van MacKenzie Bezos-Tuttle, een schrijfster, niet alleen een van de rijkste mensen ter wereld maken - het totale vermogen van Jeff Bezos wordt geschat rond 140 miljard dollar - maar ook een belangrijke aandeelhouder van Amazon.

Ze zou in dat scenario 8 procent van het kapitaal in handen krijgen. Omdat bij Amazon de stemrechten gelijkmatig verdeeld zijn, zonder extra zeggenschap voor de stichter zoals bij Facebook, zou ze bovendien zoveel beslissingsrecht verwerven dat ze een zitje in de raad van bestuur kan opeisen. De gebroken relatie wordt dan geïmporteerd naar de bestuurskamer.

Volgens Amerikaanse scheidingsadvocaten zijn nog andere scenario's mogelijk. Het zou kunnen dat het koppel de boedelscheiding al helemaal geregeld heeft, waarbij Bezos' publieke aankondiging op Twitter het eindpunt was van dat proces. Anderen wijzen erop dat het schatrijke koppel meerdere woningen bezit verspreid over verscheidene VS-staten, en ze misschien een staat kunnen kiezen waar andere scheidingswetten gelden.

Free float

Experts achten de kans evenwel klein dat MacKenzie Bezos-Tuttle helemaal geen Amazon-aandelen krijgt. Maar of ze nu 2 of 8 procent van het kapitaal in handen krijgt, is giswerk. Hetzelfde geldt voor haar zakelijke ambities bij Amazon. Het is best mogelijk dat ze er geen enkele rol wil spelen en haar Amazon-aandelen meteen verkoopt. Dan komt een aanzienlijk aandelenpakket op de markt.

Volgens analisten zal dat maar op korte termijn op de beurskoers wegen, omdat de fundamentals van het bedrijf ongewijzigd zijn. Wel is het zo dat in dat geval de free float, de vrij verhandelbare aandelen van Amazon, onverwacht groter wordt, wat op zijn beurt de weging van Amazon in sommige beursindexen wijzigt. Trackers, de beursgenoteerde fondsen die een index slaafs nabootsen, zullen zich dan moeten aanpassen.

Amazon-watchers houden de komende weken de officiële meldingen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC dus sterk in de gaten. Vanaf de drempel van 5 procent moet Bezos-Tuttle haar Amazon-belang melden bij SEC. En Jeff Bezos moet melden wanneer zijn participatie van 16 naar 15 procent of minder zakt.

Nieuw leven

Los van de financiële besognes kan de scheiding ook een psychologische impact hebben op Jeff Bezos, wiens leiderschap door velen essentieel wordt geacht voor de groei van Amazon. Sommige beleggers houden rekening met een 'herboren' Bezos, die anders tegen het leven gaat aankijken.