Econocom rekent op geleidelijk herstel in tweede jaarhelft

Telewerk geraakt steeds meer ingeburgerd en dat zal de digitale transformatie van bedrijven een zetje geven, luidt het. Econocom hoopt daarvan te profiteren en geeft aan dat er nieuwe contracten in de pijplijn zitten. Het bedrijf heeft het ‘volste vertrouwen’ dat het vanaf 2021 opnieuw kan aanknopen met zijn langetermijngroei. Maar meer details geeft Econocom pas in september vrij.

Maar dankzij kostenbesparingen wist Econocom de operationele winst met 12,4 procent op te vijzelen tot 43,5 miljoen euro. Netto verdiende Econocom 22,1 miljoen euro, of viermaal meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is wel te danken aan de meerwaarde op de verkoop van het dochterbedrijf EBC.

De balans van Econocom ziet er ook beter uit. De nettoschuld daalde in een jaar tijd van 405 naar 303 miljoen euro. En die schuldenberg zal nog dalen. Want Econocom onderhandelt met het Franse Atos over de verkoop van zijn dochterbedrijf Digital.security. Die onderhandelingen moeten eind dit jaar in een deal uitmonden.