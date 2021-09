Edgard Vermeersch: De ondernemerstelg die de VS wil veroveren

Edgard Vermeersch: 'We hebben jaren zwarte sneeuw gezien in de VS.'

Met zijn snelgroeiende softwarebedrijf Itineris zoekt Edgard Vermeersch het kapitaal om de enorme Amerikaanse markt te veroveren. Om er een voet aan grond te krijgen, waren bloed, zweet en tranen nodig.

Wordt het een beursgang? Een kapitaalkrachtige buitenlandse investeerder? Een verkoop? Hoe Itineris straks ook extra kapitaal aanboort - het bedrijf verkent momenteel strategische opties - het geld zal dienen om de steile ambities van oprichter en CEO Edgard Vermeersch te financieren. Die heeft zijn zinnen gezet op de grote doorbraak in de VS.

Daar heeft Itineris na jaren ploeteren eindelijk een vaste voet aan grond. Die kwam er niet zonder slag of stoot, zegt Jurgen Ingels, die al jaren bestuurder is bij Itineris en met zijn fonds Smartfin drie jaar geleden ook instapte in de ontwikkelaar van software voor nutsbedrijven. 'De Europese software aanpassen aan de Amerikaanse markt bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat heeft bloed, zweet en tranen gekost. Edgard heeft jarenlang hard gewerkt in moeilijke omstandigheden. Als je dan kijkt waar ze nu staan, met onder andere dat grote contract voor de waterfacturen van miljoenen New Yorkers, is dat best indrukwekkend. Edgard is een doorzetter.'

Leuk en voluntaristisch

Vermeersch zelf minimaliseert zijn eigen rol, maar bevestigt dat de VS een hardere noot om te kraken waren dan hij had verwacht. 'Even in de VS doorbreken, dat klinkt leuk en voluntaristisch. Maar het is er ontzettend moeilijk om als Europees bedrijf je vlag te planten. We hebben er jaren zwarte sneeuw gezien. Soms is het dan verleidelijk om te denken: we zijn hier weg en plooien ons terug op Europa. Maar vandaag ben ik blij dat we niet hebben opgegeven.'

Edgard is een doorzetter. Jurgen Ingels Bestuurder en financier Itineris

Itineris is actief in wat Vermeersch zelf omschrijft als een markt met een 'high entry barrier'. 'Nu we eindelijk over die barrière zijn geraakt, is het tijd om door te pakken. Maar om de vruchten echt te plukken, zijn middelen nodig. Daarom verkennen we onze opties.'

Gastronomie

Dat Vermeersch ooit zou gaan ondernemen, stond in de sterren geschreven. Het zit hem in het bloed. Zijn grootvader was metaalhandelaar. Zijn vader Eddy was een geslaagd industrieel die zich na de verkoop van zijn bedrijf op vastgoed en horeca wierp, met als parel aan de kroon het bekende hotel en gastronomisch restaurant Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem.

Broers Serge en Dimitri zetten vandaag die familiebusiness voort, maar dat was niet aan Edgard besteed. 'Ik wilde mijn eigen weg maken, in mijn eigen interessesfeer. Iets bouwen dat ik kon internationaliseren. Dus ben ik vandaag louter een trouwe klant bij mijn broers. Op die manier kan ik nog genieten van de familiebusiness, zonder er de lasten bij te moeten nemen.'

Club Brugge, zonder bier

Ik wilde mijn eigen weg maken, iets bouwen dat ik kon internationaliseren. Edgard Vermeersch Oprichter en CEO Itineris

Vermeersch stampte Itineris in 2003 uit de grond met een startkapitaal van 25.000 euro. Vorig jaar boekte het Gentse bedrijf net geen 50 miljoen euro omzet. Kenners omschrijven de houding van Vermeersch in dat traject als 'ambitieus, maar berekend'. Ingels: 'Edgard is zeer mathematisch ingesteld. Hij is geen tafelspringer, hij zal alles genoeg afwegen voor hij iets doet. In die mate dat hij soms misschien een duwtje in de rug kan gebruiken. Maar ik kan geen slecht woord over hem zeggen. Hij is een van de degelijkste CEO's - en mensen - die ik ken.'