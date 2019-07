Een eigen Zuckerberg mag de Franse staat wat kosten

Macron en zijn start-up nation

Het in Californië proberen met een start-up. Met die gedachte speelde de Franse president Emmanuel Macron nadat hij in 2014 ontslag had genomen als economisch adviseur van zijn voorganger François Hollande. De kans dat hij minister werd, was klein. Xavier Niel, de topman van het telecombedrijf Free, had Macron rondgeleid in Silicon Valley en zijn enthousiasme gewekt. Macron werkte een paar weken aan een plan voor een adviesbureau en schreef een businessplan voor een online bedrijf in onderwijs.

Macron werd alsnog minister, maar technologie liet hem niet los. Als kandidaat voor het Elysée in 2017 zei hij van zijn land een ‘start-up nation’ te willen maken. Dat begrip paste bij zijn optimistische, toekomstgerichte boodschap. Frankrijk moest een land worden dat nieuwe ontwikkelingen niet wantrouwend tegemoetziet, maar omarmt. ‘Daarvoor hebben we een fiscaal beleid nodig dat niet langer mensen straft die succesvol zijn en die investeren in innovatie’, schreef hij in zijn campagneboek ‘Révolution’.

Macron hield woord. Al bezorgde dat beleid hem het predikaat ‘president van de rijken’. Daarom is hij voorzichtig geworden met beeldspraak ontleend aan de techwereld. Veel Fransen associëren die vooral met een bevoorrechte elite.