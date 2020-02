'Een half miljoen voor app is niet overdreven'

Er was volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven duidelijk behoefte aan objectieve info over gezond eten en koken.

Insiders zijn het erover eens dat de prijs van een app met gezonde gerechten, besteld door de Vlaamse overheid, niet exuberant is.

‘We moeten als overheid het geld geven aan dingen die er echt toe doen, in plaats van aan pleziertjes waar al alternatieven zat voor zijn.’ Dat was het bezwaar dat Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) dinsdag uitte aan het adres van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Vorige week lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven een website en app waarop de burger behalve informatie over gezonde voeding een duizendtal recepten kan vinden voor een dito maaltijd. Het initiatief kwam er in samenwerking met het departement Welzijn.

Grof geld

Naast de kritiek op politiek-budgettaire keuze ontspon zich op sociale media ook een discussie over de prijs van de app, die intussen door meer dan 40.000 mensen is gedownload.

‘550.000 euro voor een appje?’ en ‘welke appbouwer verdient daar dan wel grof geld aan?’, waren veelgehoorde vragen. De appbouwer in kwestie is Endare, maar ‘van die 550.000 euro hebben wij maar een klein deel gefactureerd’, zegt Hans Peerlinck, de verkoopdirecteur. ‘De som van 550.000 euro omvat veel meer dan alleen de technische ontwikkeling van de app.’

‘Waarom moest het meteen een website en een app zijn? Wij zouden eerder stapsgewijs te werk zijn gegaan, waardoor je eerst wat kan testen of het idee aanslaat.' Jelle Van den Bergh Oprichter van web- en appbouwer Wieni

‘We hebben een enquête bij burgers gedaan, een marktconsultatie bij appbouwers, partnerorganisaties gezocht die onder meer recepten aanleverden en een openbare aanbesteding uitgeschreven’, zegt Loes Neven, projectcoördinator bij het Vlaams Instituut Gezond leven. ‘Daar heeft een medewerker twee jaar voltijds aan gewerkt, goed voor loonkosten van 120.000 euro. De ontwikkeling, het testen, de hosting en het onderhoud kosten nog eens 200.000 euro. Een derde kostenpost is de lancering: reclamespotjes op tv, een campagne op sociale media, enzovoort kosten nog eens 100.000 euro.’

'De prijs voor deze app is zeker niet bovengemiddeld', zegt Peerlinck. 'We hebben al heel wat apps ontwikkeld die veel complexer zijn en die meer kosten.'

Schermvullende weergave ©RV DOC

Een half miljoen vindt ook Jelle Van den Bergh, oprichter van het web- en appontwikkelingsbureau Wieni, niet overdreven. Het bedrijf heeft niets met de kookapp van de overheid te maken, maar bouwde en onderhoudt wel de app van Jeroen Meus’ ‘Dagelijkse Kost’. ‘Zo’n receptenapp zit redelijk complex in elkaar. De ontwikkelaars en de consultants die hiervoor samenwerken, vaak op zelfstandige basis, kosten soms tot 125 euro per uur. Sommigen vragen een dagprijs van 800 tot 1.000 euro. Werken voor de overheid is vaak ook omslachtiger en duurder.’

Dagelijkse Kost

Van den Bergh plaatst wel een kanttekening bij het plan van aanpak. ‘Waarom moest het meteen een website en een app zijn? Wij zouden eerder stapsgewijs te werk zijn gegaan, waardoor je eerst wat kan testen of het idee aanslaat. Bovendien kan je de vraag stellen naar de eigenheid van deze app tussen de vele andere websites en apps, met in de top vier naast Dagelijkse Kost ook de sites en apps van Albert Heijn, Solo Open Kitchen en Libelle.’