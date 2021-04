Een nieuwe markt voor architecten: bouwen buiten de aarde

Er wonen binnen tien jaar mensen op de maan, in voorbereiding op een basis op Mars. Nog sneller maken toeristen kiekjes vanuit een ruimtestation. Dat opent perspectieven voor architecten, zegt de Londense Gentenaar Xavier De Kestelier.

'Architecten moeten een belangrijke rol spelen in de ruimtevaart', zegt Xavier De Kestelier, Gentenaar en toparchitect in Londen. In een panelgesprek op het techfestival SXSW liet hij onlangs verstaan dat leven op Mars meer moet zijn dan overleven. Op SXSW ging het dan ook opmerkelijk vaak over ruimtevaart.

Schermvullende weergave Xavier De Kestelier, Head of Design Technology and Innovation bij Hassell Studio. ©Hassell Studio

De Kestelier is Head of Design Technology and Innovation bij het internationale architectenbedrijf Hassell Studio. Tien jaar geleden, toen hij bij het architectenbureau van Norman Foster werkte, deed zijn onderzoeksteam een 3D-printingproject voor de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). 'Dat ging over een maanbasis. Het project sloot aan bij de grote interesse die ik als jongere had voor ruimtevaart.'

Inmiddels maken herbruikbare raketten van de Amerikaan Elon Musk ruimtereizen veel goedkoper en is de NASA bereid astronauten door privébedrijven te laten vervoeren. Een basis op de maan moet dit decennium een realiteit worden, toerisme in ruimtestations is iets voor de komende jaren.

Opblaasbaar

Een basis op de maan moet de NASA en haar partners voorbereiden op een langdurige menselijke aanwezigheid op Mars. Twee jaar geleden deed De Kestelier met een team van Hassell mee aan een competitie van de NASA voor een habitat op de rode planeet.

'We wonnen die competitie niet en daar was een goede reden voor', glimlacht de architect. De NASA had specifiek gevraagd de leefruimte voor de Marsbewoners te 3D-printen, maar De Kestelier gelooft daar niet in. 'Ik heb ervaring genoeg met het 3D-printen van beton om te weten hoe moeilijk het is om dat met precisie te doen', zegt hij.

In het plan van Hassell is de buitenkant van de leef- en werkruimte geprint met Marsstof als een bescherming tegen de straling. Binnenin zit een opblaasbare bubbel, gemaakt op aarde. In die bubbel is er druk. 'Buiten is de luchtdruk honderd keer minder. Je leeft eigenlijk in een ballon', zegt De Kestelier. 'Opblaasbare modules zijn een gekende technologie in de ruimtevaart. Ze zijn al onderzocht in de jaren 60 door de Amerikaanse bandenproducent Goodyear. Momenteel is er zo'n kleine, opgeblazen module in het internationaal ruimtestation ISS. Dat is een heel goede manier om te bouwen in de ruimte.'

Xavier De Kestelier De Kestelier is Head of Design Technology and Innovation bij Hassell Studio, een Australisch architectuurbedrijf met studio's in de VS, Azië en Europa. Hij studeerde burgerlijk ingenieur architectuur aan de UGent. Aan het Londense University College behaalde hij een master in stedelijk design. Hij ging in 2000 aan de slag bij Foster+Partners , gekend van het monumentale Londense gebouw The Gherkin. Hij werkte 17 jaar bij Foster en kreeg er de leiding over de 'Specialist Modeling Group', het team voor onderzoek en ontwikkeling.

De aanpak moet duurzaam zijn. 'Voor ons Mars-ontwerp werden de meubels geprint uit voedselverpakkingen. De kleren zijn gemaakt van de landingsparachute. Alles moet worden herdacht in zo'n extreme omgeving.'

Maanproject

Voor de NASA een basis vestigt op Mars wil ze met haar partners, waaronder de Europese collega's, ervaring opdoen op de maan. Het programma Artemis gaat voor een maanlanding tegen 2024. Tegen het einde van dit decennium zou dat programma leiden tot 'een duurzame exploratie' en aanwezigheid van mensen op de maan.

'We werken aan een project voor het Open Space Innovation Platform van de ESA', zegt de architect. 'Het gaat niet gewoon over een habitat op de maan, maar over een masterplan voor de komende decennia.' Het project gaat na wat de eerste vier astronauten op de maan nodig hebben. Dingen zoals zonnepanelen, transport, landingsplatforms, een ziekenboeg, een woonruimte. De vraag is hoe dat wordt aangepast voor 20 mensen, daarna voor 50, enzovoort. 'Welk gebouw zet je eerst en wat is het volgende? Voor vier mensen heb je geen speciale sociale ruimte nodig, voor 20 wellicht wel.'

Architecten

Schermvullende weergave In het project van Hassell moet het Mars Habitat grote ramen krijgen en wordt gewerkt met tactiele materialen. ©Hassell Studio

In een door ingenieurs en professionele astronauten gedomineerde NASA wordt het aspect 'comfort' al snel geminimaliseerd. 'They can deal with it', wordt gezegd over de astronauten. Naarmate mensen langer in de ruimte blijven en ook gewone burgers en wetenschappers de aarde verlaten, zal die mentaliteit allicht veranderen. 'Het moet over meer gaan dan louter overleven', zegt De Kestelier. 'Architecten zijn heel goed geplaatst om ruimtes te ontwerpen op aarde. Waarom dan niet in de ruimte?'

Hassell en zowat vijf andere architectenbedrijven bereiden zich voor op ruimteopdrachten. Dat vraagt een samenwerking tussen uiteenlopende disciplines. Op een workshop voor het Mars Habitat nodigde De Kestelier ruimte-ingenieurs uit, maar ook roboticaspecialisten, meteorologen, antropologen, mijnbouwkundigen, specialisten in opblaasbaar materiaal en stralingsdeskundigen. Disciplines die elkaar anders nooit ontmoeten. 'Het ruimtetijdperk komt eraan. Het is nu dat we de nodige bekwaamheden moeten opbouwen', zegt De Kestelier.