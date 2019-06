Een tuin vol tech

Er bestaat meer spitstechnologie voor in de tuin dan de razend populaire robotgrasmaaier. Of hoe u deze zomer meer tijd overhoudt om gewoon te genieten van al dat groen.

Laat maar lekker maaien

De robotgrasmaaier mag dan inmiddels goed ingeburgerd zijn, ook bij die toestellen staat de technologie verre van stil. Zo introduceert de fabrikant Robomow deze zomer de RS635 Pro SV, een robotmaaier met een geïntegreerde ‘tuinscanner’ én een vleugje kunstmatige intelligentie. Het apparaat is aan de voorkant uitgerust met een camera, het zogeheten RoboVision-perceptiesysteem, waarmee het mensen en huisdieren herkent die zich in de buurt bevinden. Wanneer zij de maairobot te dicht naderen, verandert de machine automatisch van rijrichting. Er klinkt op dat moment ook een waarschuwingssignaal. Tegelijk beschikt de RoboVision-technologie over visuele navigatie, waardoor het gazon volgens Robomow tot in de kleinste uithoek wordt gemaaid.

Net als enkele andere modellen in het Robomow-gamma laat de RS635 Pro SV zich ook met stemopdrachten bedienen via Alexa, de spraakassistent van de e-commercegigant Amazon. Gebruikers kunnen het toestel met een gesproken opdracht aan het werk zetten, terug naar het basisstation sturen (bijvoorbeeld wanneer er onverwacht familie op bezoek komt), vragen naar de laatste maaibeurt en enkele andere taken laten uitvoeren. In België komt de Robomow met RoboVision-technologie pas in de zomer van 2020 op de markt. De richtprijs bedraagt 3.249 euro.

Een natje en een droogje

De slimme tuinset van Gardena, richtprijs: 500 euro, is via drie spraakas sis ten ten te bedienen.

Ook de tuinspecialist Gardena ontwikkelde een reeks slimme producten die uw groene vingers - of het gebrek daaraan - een dienst kunnen bewijzen. Het assortiment omvat onder meer intelligente irrigatiesystemen, besproeiingssets en sensoren die zowel de bodemvochtigheid als de temperatuur en lichtintensiteit meten. Alle componenten werken naadloos met elkaar samen en sturen hun gegevens door naar de smartphoneapp van Gardena. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Neem bijvoorbeeld de Gardena Smart Sensor Control Set, een combinatie van een slimme sensor, een besproeiingscomputer die op de buitenkraan wordt geplaatst en een zogeheten Gateway; een bakje dat instaat voor de verbinding met het draadloze thuisnetwerk, zelfs in grote tuinen. De set - met een richtprijs van net geen 500 euro - past de sproeitijden in de tuin automatisch aan de omgevingsfactoren aan, rekening houdend met het soort bodem, het weer, de beplanting en andere parameters.

Gardena gaat nog een stap verder. Het heeft zijn slimme oplossingen geïntegreerd in HomeKit, de centrale plek voor gebruikers van Apple-producten om hun smart home te bedienen. Via HomeKit kunnen ook koppelingen gelegd worden met toestellen van andere fabrikanten, zoals slimme tuinverlichting en - in het geval van Gardena - met robotmaaiers van Husqvarna en bewakingscamera’s van Netatmo. Bovendien zijn de slimme tuinproducten van Gardena aan te spreken via niet minder dan drie spraakassistenten: Siri van Apple, de Google Assistant en Alexa van Amazon.

Sensor kent 3.200 planten

Xiaomi, sinds maart ook officieel actief in de Benelux, is vooral bekend van zijn smartphones en wearables. De Chinese elektronicareus maakt echter nog talloze andere producten, gaande van een elektrische step over slimme verlichting tot het gadget dat we hier belichten: de Xiaomi Flora Plant Sensor (29,95 euro). Het apparaatje is overduidelijk geïnspireerd op de Flower Power die het Franse Parrot enkele jaren geleden uitbracht. Het gaat om een soort sensor voor in de plantenbak op de vensterbank of op het terras, die de gebruiker inzicht geeft in de vochtigheidsgraad van de aarde, de hoeveelheid licht die de plant opvangt en de omgevingstemperatuur. Dankzij een database met ruim 3.200 planten in de smartphoneapp, kent de Flora Plant Sensor van nagenoeg elke plant de ideale omstandigheden. Op basis daarvan ontvang je waarschuwingen wanneer je de plant moet bewateren, verplaatsen of meststof moet toevoegen. Een fijne extra is dat de sensor opgenomen kan worden in een domoticasysteem, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt de belichting van de plant aan te sturen.

Slimme outdoorverlichting

Wie Philips Hue zegt, denkt aan slimme verlichting voor in huis: lampen die met een druk op de knop - of via de app - branden in alle kleuren van de regenboog, en die in- en uitschakelen volgens een geprogrammeerd schema. Signify, voorheen Philips Lighting, beschikt echter ook over een uitgebreid assortiment Hue Outdoor-producten. De mogelijkheden zijn vergelijkbaar: de verlichting geeft extra sfeer en comfort aan de tuin, in talloze kleuren of juist in fel wit, en de bediening kan volledig worden geautomatiseerd. De collectie omvat slimme wandlampen, tuinpadverlichting en een draadloze Hue Outdoor-sensor. Die houdt niet alleen de zonsondergang en zonsopkomst in de gaten, maar kan er ook voor instaan dat de tuinverlichting aangaat als u in het donker arriveert. Tegelijkertijd kunnen ook mensen met verkeerde bedoelingen op die manier worden afgeschrikt.

Het oor wil ook wat