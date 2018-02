Eenmaal, andermaal, online verkocht!

Drie jaar geleden besloten drie jonge ondernemers het stof van de oubollige veilingwereld te blazen. Vandaag heeft hun online veilinghuis Vavato grote Europese uitbreidingsplannen. Techpionier Jurgen Ingels investeert en coacht.

Het ministerie van Financiën dat af moet van in beslag genomen auto’s, een modeketen die zijn paspoppen kwijt wil, een failliet bedrijf dat zijn machines te gelde wil maken of een rijke particulier die zijn collectie old timers van de hand doet. Het is een kolfje naar de hand van Vavato, een online veilinghuis dat Fons Tooten, Kevin Van de Vyvere en Pieterjan Van Emelen drie jaar geleden oprichtten.

Het concept sloeg aan, want de voorbije drie jaar organiseerden de jonge dertigers op hun platform meer dan 800 veilingen, telt het bedrijf 30 werknemers en heeft het vestigingen in Sint-Niklaas, Hasselt en sinds kort ook in Nederland. Vorig jaar klokte de omzet af op 14,5 miljoen euro, vier keer zoveel als in 2016.Zeventig procent van wat hun veiling binnenhaalt, komt van bedrijven – uit faillissementen, overstocks en autoleasingcontracten – de rest van particulieren – vooral verzamelgoederen, zoals auto’s of moto’s. Een groot onderscheid met een online veilingsite als eBay is dat Vavato alleen verzamelingen aan de man brengt, geen individuele goederen.

Expansie

De ondernemers hebben grote plannen: ze willen het aantal markten waarop ze actief zijn fors uitbreiden. ‘In heel wat sectoren vindt iedereen het maar normaal dat er gewoon een prijs wordt kleeft op product of dienst’, zegt Fons Tooten. ‘Wij denken dat dat de komende jaren gaat veranderen. De nieuwe technologie maakt het mogelijk dat een consument online, mobiel en in realtime biedt op huizen, auto’s, reizen, enzovoort. Ook omgekeerd zou je banken kunnen laten bieden op een krediet dat een bedrijf of particulier nodig heeft. Stap voor stap willen we onze markten daarnaar uitbreiden, beginnende bij machineparken en technische voertuigen. Maar ook schadepartijen van verzekeraars komen in aanmerking. Ooit hebben we al eens 300 auto’s geveild die in Italië 20 centimeter in het water hadden gestaan.’

De voorbije maanden investeerde Vavato 600.000 euro in nieuwe software. ‘Meer dan een online veilinghuis kunnen daardoor we een echt veilingplatform worden. Momenteel moeten we alles nog opslaan in eigen magazijnen, in Sint-Niklaas en Hasselt. Maar waarom zou je dat nog doen als onze klanten rechtstreeks aan elkaar kunnen verkopen? We zouden bijvoorbeeld een tractor uit Spanje in dezelfde online veilinggroep kunnen brengen als een pikdorser uit Duitsland, zonder dat we die machines moeten gaan ophalen. Zo schakelen we de kosten van opslag en transport uit. De commissie op elk verkoop blijft dezelfde.’

Internationaal

Het voorbeeld maakt meteen duidelijk dat de drie ondernemers ook brood zien in het buitenland. ‘We zien in Europa nog heel wat landen die een er een klassieke veilingmarkt op nahouden. Binnenkort gaan we een vestiging opricht in Spanje. en we voeren gesprekken in Duitsland.