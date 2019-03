Eerste winst voor Materialise sinds 2014

Materialise is als spin-off van de KU Leuven een Belgische onderneming, maar het bedrijf noteert wel op de Amerikaanse beurs Nasdaq. De techonderneming legt zich toe geavanceerde 3D-printingdiensten, met inbegrip van gespecialiseerde software. Ze is onder meer aan de slag voor de medische sector, de luchtvaart en de auto-industrie. Het is een van de grootste spelers ter wereld in de 3D-sector.

Winst

De omzetgroei zet een hefboom op de lagere lijnen van de resultatenrekening. Zo ging de brutobedrijfswinst (ebitda) in 2018 61 procent hoger naar 23,5 miljoen euro. Netto sloeg het resultaat om van een verlies van 2,1 miljoen euro of 0,04 euro per aandeel naar een winst van 3 miljoen euro of 0,06 euro per aandeel. Het is meteen het eerste boekjaar met nettowinst sinds 2014. Maar een dividend zit er nog niet in.



Voor 2019 belooft CEO Peter Leys verdere groei: een toename van de omzet tot 196 à 204 miljoen euro, ongeveer 200 miljoen dus of een groei met zo'n 8 procent, en een ebitda rond 31 miljoen euro. Dat is wel met inbegrip van een positief effect van ongeveer 3 miljoen euro van nieuwe boekhoudregels.



Materialise kende in 2018 na enkele kwakkeljaren een boerenjaar op Nasdaq. Met een beurskoers rond 18 dollar noteert het aandeel nu zowat de helft boven de intekenprijs van juni 2014, zijnde 12 dollar.