Elon Musk 'overweegt' Tesla van de beurs te halen

Met een welgemikte tweet stuurt Elon Musk, oprichter-CEO van de fabrikant van elektrische wagens, zijn aandeel de hoogte in.

De flamboyante bedrijfsleider werkt zich opnieuw in de kijker met een bericht van minder dan 280 tekens. Op Twitter denkt Elon Musk luidop na over een bod van 420 dollar op alle Tesla-aandelen . Het nodige geld daarvoor heeft hij naar eigen zeggen al geregeld.

Een Twitter-bericht biedt niet meteen de ruimte om in detail te treden over bijvoorbeeld de reden of de haalbaarheid. En dus storten speculanten zich op het aandeel, dat tot 8 procent won op Wall Street.

Een klein halfuurtje later kwam er nog een tweede tweet:

Na een luchtige derde tweet zakte de koers terug naar de eerdere dagwinst van 5 procent.

In daaropvolgende tweets kwamen er dan toch meer details. De bedoeling is niet dat een partij aan meer dan de helft van alle Tesla-aandelen komt, en Musk zelf zou in geen geval Tesla-aandelen verkopen.

Musk heeft het ook over de 'hoop' dat een speciaal opgericht fonds alle huidige Tesla-aandeelhouders aan boord houdt als het de aandelen niet langer publiek verhandelbaar zijn. Musk beweert nog dat hij 'in elk scenario' het welvaren van de huidige aandeelhouders voor ogen houdt.

Oliegeld

De beurskoers had niet bepaald een stroomstoot nodig vandaag. Een uurtje voor de tweet van Musk lanceerde de Britse zakenkrant Financial Times het bericht dat het staatsfonds van Saoedi-Arabië een miljardenbelang heeft opgebouwd in Tesla. Daardoor ging het aandeel al bijna 5 procent hoger.

Een officiële mededeling is er nog niet, maar het geld zou in het eerste halfjaar zo snel richting Tesla zijn gestroomd dat de Saoedi’s nu aan een belang van 3 tot 5 procent zitten. Tegen een beurswaarde van pakweg 60 miljard voor Tesla is een investering van zo’n 3 miljard nodig om de Wall Street-meldingsdrempel van 5 procent te bereiken.

Behalve Musk, die vandaag een vijfde van zijn bedrijf in handen heeft, zitten drie institutionele beleggers boven 5 procent. Het Chinese techconglomeraat Tencent zit er net onder (4,9%). Voor die positie betaalden de Chinezen begin vorig jaar 1,7 miljard dollar.

Believers en haters

Het staatsfonds van het olieland is het resultaat van het plan om de inkomsten te diversifiëren ruim voor het tijdperk van het zwarte goud ten einde komt. Uitgerekend daarvoor kiest het nu voor een automaker wiens producten het wagenpark groener zouden moeten maken.

Vandaag moet Tesla zich nog grotendeels bewijzen, en daarom is het aandeel een van de meest populaire aandelen bij shorters op Wall Street. Ruim een kwart van de aandelen zou momenteel uitgeleend zijn aan traders die hun stukken verkochten met de verwachting winst te maken door aan lagere koersen terug te kopen en weer in te leveren bij de uitleners.