Elon Musk ruilt Silicon Valley voor Texaanse Silicon Hills

Techpionier Elon Musk heeft het gehad met de Californische lethargie en verhuist naar Texas. Het nieuwe Silicon Valley is de hoofdstad Austin nog niet, maar de Lone Star State biedt meer dan olieslurpende cowboys.

Californië en Silicon Valley, 's werelds grootste innovatiehub, zijn als een sportteam dat jaren de successen aaneenreeg, maar 'ze worden te gemakzuchtig, een beetje arrogant en ze winnen geen kampioenschappen meer'. Met die sneer kondigde Elon Musk, een van de rijkste en machtigste techentrepreneurs van de Bay Area, aan dat hij de Amerikaanse westkust verlaat en zijn domicilie en stichting vestigt in de Texaanse hoofdstad Austin.

Voor alle duidelijkheid: de hoofdzetel van Tesla, Musks pionierende producent van elektrische auto's, blijft nabij San Francisco, die van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in Los Angeles. Maar volgend jaar opent de tweede Amerikaanse Tesla-fabriek wel in Austin. En SpaceX heeft al een tijd een lanceerbasis in het zuiden van Texas.

Musks verhuis - deels om fiscale redenen - is exemplarisch voor de toenemende wrevel bij techgiganten over de Californische bedrijfscultuur.

Fiscale redenen

Musks verhuis is deels ingegeven door fiscale redenen. Door de explosie van de beurskoers van Tesla is Musks fortuin dit jaar gegroeid tot ruim 140 miljard dollar, wat hem na Amazon-oprichter Jeff Bezos de rijkste mens op aarde maakt en hem uitzicht biedt op een miljardenbonus in aandelenopties. Dan helpt het dat Texas geen inkomens- en vermogensbelastingen heft, terwijl die in Californië net tot de hoogste van het land behoren.

Eerder dit jaar noemde Musk de strenge lockdownmaatregelen van Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië, 'fascistisch', omdat de Tesla-fabriek maanden dicht moest. Nuchter bekeken is dat hoogst logisch in coronatijden, maar Musks kritiek is wel exemplarisch voor de toenemende wrevel bij techgiganten over de Californische bedrijfscultuur.

Regelneverij

Hewlett Packard, dat in 1939 vanuit een garage in Palo Alto mee aan de wieg stond van Silicon Valley, kondigde al aan zijn hoofdkwartier naar de Texaanse groeimetropool Houston te verhuizen. Palantir, de datareus van Peter Thiel, trok naar Denver in Colorado. Joe Lonsdale, een medeoprichter van Palantir, vestigde zijn durfkapitaalfonds 8VC in Musks nieuwe thuisbasis Austin.

In een opiniestuk in The Wall Street Journal haalde Lonsdale vorige maand uit naar de toenemende regelneverij in Californië, de onveiligheid in Silicon Valley, de vele stroomtekorten, de dichtslibbende wegen en de hyperinflatie van vastgoedprijzen. Dat een enorme poel van talent op een zakdoek in en rond San Francisco vrijelijk kon netwerken, legitimeerde dat lange tijd. Maar nu thuiswerken het nieuwe normaal wordt, valt die troef weg. En geldt, volgens Lonsdale, Texas als 'een nieuw land van kansen', met minder bureaucratie, minder taksen en meer ruimte.

Texaanse tech

Dat illustreert hoe de Lone Star State al lang niet meer enkel het land van rednecks in cowboylaarzen is, of van jaknikkers die massaal olie uit de Texaanse bodem pompen. De techindustrie stelt al meer Texanen te werk dan de energiesector, die een voorloper is in de omschakeling naar een groenere Amerikaanse economie. Texas wekte vorig jaar 30 gigawatt aan windenergie op, ruim een kwart van het nationale totaal. Als het een land was, moet het enkel China, de VS, Duitsland en India voor zich dulden. Ook in zonne-energie investeert het steeds meer.

Behalve de olie- en chemiehoofdstad is Houston al decennia de thuisbasis van de ruimtevaartorganisatie NASA, die er een microkosmos van techbedrijven creeërde. Houston huisvest ook het Texas Medical Center, 's werelds grootste cluster van ziekenhuizen, medische research en biotechstart-ups.

Het hart van de Texaanse innovatie klopt het hardst in Austin, waar de University of Texas een stroom van hoogopgeleide jongeren voortbrengt.

Silicon Hills

Het hart van de Texaanse innovatie klopt het hardst in Austin, waar al jaren het muziek- en techfestival South by Southwest plaatsvindt, en waar de lokale University of Texas een stroom van hoogopgeleide jongeren voortbrengt. Een alumnus, Michael Dell, begon er in 1984 zijn gelijknamige computerreus. Het was het begin van wat 'Silicon Hills' zou gaan heten. In de heuvels rond Austin zijn er nu bijhuizen van Google, Facebook, Amazon, Cisco, PayPal, Oracle en zowat elk ander zichzelf respecterend techbedrijf.

Austin haalde vorig jaar 1,8 miljard dollar aan durfkapitaal op, waarmee het voor het eerst in de top tien van Amerikaanse techhubs belandde. Voor alle duidelijkheid: daarmee komt het nog lang niet in de buurt van Silicon Valley. Dat haalde in 2019 ruim 28 miljard op en blijft een magneet voor innovatie, getuige de stormloop van beleggers deze week voor de beursgangen van de kamerverhuurder Airbnb en de maaltijdkoerier DoorDash.