Elon Musk speelt in a league of his own

Elon Musk (46), topman van SpaceX en Tesla, schoot deze week de krachtigste raket ooit de ruimte in. Daarmee geeft hij NASA het nakijken. Musk spreekt tot de verbeelding van de wereld door een buitenaardse missie te koppelen aan buitengewone technologische doorbraken.

Synchroon als twee olympische zwemsters. Zo precies en elegant daalden dinsdagavond de twee stuwraketten van de Falcon Heavy - hoger en smaller dan de gemiddelde Vlaamse kerktoren - verticaal uit de hemel neer op Cape Canaveral nadat ze de krachtigste private ruimteraket ooit tot buiten onze atmosfeer hadden geholpen.

Schermvullende weergave De Tesla Roadster met in de achteruitkijkspiegel de aarde. ©Photo News

Tegelijk, vele kilometers hoger, begon een kersrode Tesla met ‘Starman’ aan het stuur, David Bowie uit de luidsprekers en de blauwe aardbol in de achteruitkijkspiegel aan een ruimtereis die naar alle waarschijnlijkheid eeuwig zal duren. De twee iconische beelden zijn voor deze generatie, die nog geen écht inspirerende ruimtevaartsuccessen mocht meemaken, eindelijk eens iets dat in de buurt komt van de eerste stap op de maan van Neil Armstrong.

Miljoenen mensen volgden de lancering rechtstreeks via YouTube, waar de uitzending de op een na drukst bekeken ooit was. (Alleen de Oostenrijker Felix Baumgartner deed beter, toen hij in 2012 vanuit een luchtballon in de stratosfeer een vrije val van 39 kilometer maakte.)

Raketten recycleren

Misschien hoopten sommige toeschouwers op vuurwerk in de vorm van een spectaculaire explosie - een scenario dat ook SpaceX-opperhoofd Elon Musk voor mogelijk hield - maar de lancering werd een klinkend succes. Niet over heel de lijn, want de centrale booster crashte in de zee, naast het dronevlot waarop hij moest landen. Maar dat werd een voetnoot. Raketten recycleren is revolutionair. Twee op drie scoren is dus slagen met vlag en wimpel.

Schermvullende weergave De lancering van de SpaceX Falcon Heavy ©REUTERS

De succesvolle test bracht Musk nog meer in a league of his own als ondernemer die een buitenaardse missie koppelt aan buitengewone technologische doorbraken, en zo tot de verbeelding van de wereld spreekt. De 46-jarige Zuid-Afrikaan houdt twee miljardenbedrijven recht, die elk nieuwe maatstaven neerzetten in oude industrieën.

Elektrische wagen

Met Tesla bouwde hij volgens vele kenners de beste (weliswaar nog peperdure) personenwagen ooit en verleidde hij een half miljoen mensen tot een voorschot op een goedkopere variant. Dat past in zijn missie om de elektrische wagen mainstream te maken en de transportinfrastructuur weg te duwen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

SpaceX transformeerde hij in anderhalf decennium van een start-up in de meest capabele raketlanceerder ter wereld waarmee hij de NASA het nakijken geeft. Raketten weer laten landen is technologie uit stripverhalen, maar SpaceX slaagt stilaan routineus in het huzarenstukje. Het is daardoor beter en goedkoper dan de concurrentie.

Niet altijd goud

675 miljoen dollar Over Tesla, dat deze week een recordverlies van 675 miljoen dollar opbiechtte, bestaan acute zorgen.

Dat betekent niet dat alles wat Musk aanraakt in goud verandert, of dat hij blinde adoratie verdient. (Of de Nobelprijs voor de Vrede, zoals bookmakers na de Falcon Heavy begonnen te voorspellen.) Met name over Tesla, dat ook deze week een recordverlies van 675 miljoen dollar opbiechtte, bestaan acute zorgen. Het is de vraag of en wanneer de autoproducent de vooropgestelde productiedoelen van de goedkopere Model 3 gaat halen, en of Tesla de opgeblazen waardering van 50 miljard dollar kan rechtvaardigen. Er zijn ook klachten over de werkomstandigheden in de grootste fabriek.

In veel profielen van Musk valt de naam Steve Jobs. Van de in 2011 overleden Apple-oprichter zou hij de rol van meest inspirerende ondernemer ter wereld hebben overgenomen. Toch is Musk geen Jobs. (Hij gruwt trouwens van de vergelijking.) Wie hem hoort praten, ziet geen meesterverkoper, maar veeleer een twijfelaar.

Anders dan andere beroemde techondernemers heeft hij, hoewel intussen multimiljardair, de toekomst van de planeet voor ogen. Het helpt, schrijft biograaf Ashlee Vance, om de mensen die voor hem werken zover te krijgen dat ze grenzen verleggen. ‘Een paranoïde optimist’, typeert The Economist hem, omdat hij vreest dat klimaatverandering en losgeslagen artificiële intelligentie het voortbestaan van de mensheid bedreigen.

Appetijt voor risico

1,5 miljard PayPal EBay betaalde 1,5 miljard dollar voor PayPal, het eerste bedrijf van Musk. Dat geld investeerde hij volledig in Tesla en de opstart van SpaceX.

Wat hem het meest lijkt te onderscheiden is een abnormaal grote appetijt voor risico. De opbrengst van de verkoop van zijn eerste bedrijf stopte Musk volledig in fintechstart-up X.com, dat later PayPal werd. Toen eBay het internetbetaalbedrijf in 2002 voor 1,5 miljard dollar overnam, investeerde Musk alles in Tesla en de opstart van SpaceX. De anekdote wil dat hij moest lenen om zijn huur te betalen. Meermaals redde hij de bedrijven sindsdien van het faillissement.