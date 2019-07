Elon Musk zet stappen richting link tussen brein en machine

Neuralink, een bedrijf van Tesla-CEO Elon Musk, verrast met technologie die op termijn het brein connecteert met machines. Maar het capteren en begrijpen van hersensignalen blijft een lastige klip.

De Amerikaanse ondernemer Elon Musk, CEO van de elektrische-wagenfabrikant Tesla en de rakettenproducent SpaceX, sloeg dinsdag weer toe. Zijn derde bedrijf, Neuralink, stelde technologie voor die iedereen naar adem deed happen, maar die tegelijk nog een lange weg voor de boeg heeft.

Neuralink werkt op ‘brain-computer-interfaces’. Het uitgangspunt is dat hersensignalen te capteren zijn, waarna de betekenis ervan ontrafeld kan worden. Het signaal kan een machine of een computer aansturen. Er bestaan al rudimentaire vormen van zo’n interface, maar Neuralink claimt te werken aan een baanbrekende nieuwe generatie.

100 draden

Centraal staat de ‘neural lace’, een gaasje van ultradunne draden. Daarop zijn elektroden bevestigd die optreden als sensoren. Ze capteren de hersensignalen, waarna een chip die verwerkt. In totaal zijn er 3.100 elektroden verspreid over 100 draden. Tegelijk werkt het bedrijf aan een robot die via hersenchirurgie het geheel van draden en chip kan inplanten.

Het geheel moet een veel preciezere versie worden van wat een elektro-encefalografie (eeg) bijvoorbeeld nu al doet. Bij een eeg staat een netje met elektroden op de schedel van de patiënt. ‘Als we je nu in een donkere kamer zetten en dan lichtflitsen op je loslaten, kunnen we al perfect zien wanneer je die lichtflits registreerde’, legt Guy Nagels, adjunct-hoofd neurologie aan het UZ Brussel uit.

In het ideale scenario pikken sensoren de eerste signalen van een epilepsieaanval op, en blokken ze die onmiddellijk af. Theo Compernolle Neuropsychiater

Dat zijn ‘robuuste’ signalen, die gemakkelijker op te pikken zijn. Het ligt anders bij cognitieve hersensignalen, bijvoorbeeld het feit of je naar links, rechts of vooruit wil wandelen. ‘Er zijn tientallen miljarden neuronen in het brein, waardoor signalen uiterst moeilijk te lezen zijn’, stelt Sigrid Dupan, die als bio-ingenieur aan de universiteit van Newcastle werkt.

Apen

Neuralink claimt nu dat het met zijn implantaten veel preciezer die signalen kan oppikken. Dat opent ongelooflijke opportuniteiten. Het bedrijf voerde tot nog toe tests uit op ratten en apen. Musk verklapte tijdens de presentatie dat het bedrijf er al in geslaagd is een aap een computer te laten besturen. ‘Ik vermoed dat het gaat om het sturen van de cursor in een bepaalde richting’, aldus Dupan.

De ambities van Neuralink zijn niet min. Het bedrijf wil eerst focussen op patiënten met neurologische aandoeningen, zoals epilepsie of de ziekte van Parkinson. ‘De sensoren pikken in het ideale scenario de eerste signalen van een op til zijnde epilepsieaanval op, analyseren die en blokken de aanval razendsnel af met een tegenstoot’, legt neuropsychiater Theo Compernolle uit. Een andere droom is het besturen van een rolstoel, machine of computer door mensen met een fysieke beperking.