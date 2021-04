'Enkel met buzzwords over digitalisering komen we er niet'

Iedereen heeft de mond vol over digitalisering, maar nog altijd weten heel wat bedrijfsleiders niet hoe ze daar in de praktijk aan moeten beginnen. De fintechentrepreneurs Jurgen Ingels en Stefan Dierckx lanceren met FastFwd Belgium een concreet actieplan dat ondernemingen op de juiste weg zet en tijd helpt te winnen.

Ze willen het niet met zoveel woorden zeggen, maar het lijkt alsof Jurgen Ingels en Stefan Dierckx de recente stortvloed aan telefoontjes wat beu zijn. De twee fintechpioniers - Ingels richtte twintig jaar geleden mee het betaalbedrijf Clear2Pay op, Dierckx zet met de consultant Projective bedrijven in de financiële sector op een digitale koers - bouwden in de loop der jaren een ecosysteem rond zich, met onder andere het fintechinvesteringsfonds Smartfin Capital en het financiële softwareplatform The Glue.

Met zo’n reputatie krijgt een mens al eens een collega-manager aan de telefoon, zeker sinds de coronacrisis bedrijven nagenoeg verplichtte om veel sneller te digitaliseren. ‘Als je 200 keer moet uitleggen welke tools er zijn om dat efficiënter te doen, begin je toch eens na te denken of je daar niet beter een handleiding voor kan uitwerken’, lacht Ingels.

Die handleiding is er nu. Met FastFwd Belgium werkten Ingels en Dierckx een actieplan uit dat bedrijven op weg moet helpen als ze hun manier van werken een digitale upgrade geven. ‘Het doel is dus veel pragmatischer dan alle charters rond digitalisering die we tot dusver hebben gezien', zegt Dierckx. ‘Alle respect voor organisaties als Unizo of Voka die daar hun schouders onder zetten, maar vaak blijft dat relatief high level en volgens ons ook te weinig gericht op actie. De digitale buzzwords kennen we intussen allemaal, maar daarmee alleen komen we er niet.’

Ook bestuur moet mee

Wat doet FastFwd Belgium concreet? ‘Allereerst bieden we bedrijven de kans na te gaan hoever ze eigenlijk staan in de digitalisering', vertelt Dierckx. ‘De consultant McKinsey werkte een barometer uit die aangeeft waar de werkpunten zijn in je werkprocessen, je organisatie, maar ook je bestuur. Want als de top van je bedrijf niet mee is, wordt het moeilijk om verandering door te voeren. Steven De Haes, de decaan van de Antwerp Management School, en het bestuurdersinstituut Guberna stippelen daarrond richtlijnen uit voor de deelnemers aan het initiatief.’

Als je 200 keer moet uitleggen welke tools er zijn om vlotter te digitaliseren, begin je toch eens na te denken of je daar niet beter een handleiding voor kan uitwerken. Jurgen Ingels Fintechentrepreneur

Digitalisering blijft hoe dan ook een containerbegrip waarvan heel wat managers veronderstellen dat het betekent dat ze de organisatie van hun bedrijf compleet door elkaar moeten schudden. ‘Maar het gaat vaak ook om kleinere dingen waarmee je je bedrijf efficiënter laat werken', zegt Ingels. ‘Waarom zou je vandaag nog altijd verschillende Excel-bestanden bij elkaar zitten te puzzelen als je software hebt die dat allemaal automatisch samenvoegt? Alleen merk ik dat mensen vaak niet eens van het bestaan van dergelijke hulpmiddelen afweten.’

Brol uit San Francisco

Om die reden werkte FastFwd Belgium een gereedschapskist uit met de 50 beste digitale tools voor bedrijven. Maar het gaat verder: deelnemers aan het initiatief kunnen ook langsgaan bij ondernemingen die de voorbije jaren wel al een digitale koerswijziging hebben ingezet. ‘Iedereen gaat vrolijk mee op inspiratiereis naar Silicon Valley', legt Dierckx uit. ‘Dat kost bakken geld, maar eigenlijk zijn hier ook meer dan genoeg bedrijven die de digitale omslag al hebben gemaakt. We hebben nog altijd te veel die reflex: ‘Het is Belgisch, dus het zal wel niet goed zijn.' Terwijl in San Francisco soms ook brol wordt gemaakt.’

Onder meer Belfius, het Antwerpse havenbedrijf en Kinepolis plannen digitale opendeurdagen. Maar ook de publieke sector steunt het initiatief en premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt het toe te juichen. 'Van het Agentschap Digitaal Vlaanderen kregen we te horen dat ook 60 Vlaamse overheidsbedrijven meedoen, want ook veel openbare bedrijven hebben al flink wat vorderingen gemaakt op digitaal vlak', zegt Dierckx. ‘Maar we willen dat dit een Belgisch initiatief wordt. Het moet ook in Wallonië van de grond komen. Daarom voeren we gesprekken met de Waalse overheid en de softwaregroep Odoo.’

We hebben nog steeds te veel die reflex: ‘Het is Belgisch, dus het zal wel niet goed zijn.' Terwijl in San Francisco soms ook brol wordt gemaakt. Stefan Dierckx CEO Projective