Ericsson betaalt 5,3 miljard voor Amerikaans cloudbedrijf

Met de inlijving van het Amerikaanse cloudbedrijf Vonage tekent Ericsson voor de grootste overname in zijn geschiedenis. Het Zweedse telecombedrijf legt 5,3 miljard dollar op tafel en wil zijn aanwezigheid in de cloud versterken.

Het gaat om de grootste deal sinds Ericsson in 2005 1,6 miljard dollar neertelde voor sectorgenoot Telent. Het Zweedse bedrijf betaalt 21 dollar per aandeel van Vonage, staat te lezen in een mededeling. De Amerikaanse aanbieder van cloudcommunicatie, die op de technologiebeurs Nasdaq noteert, wordt zo op 6,2 miljard dollar gewaardeerd.

Vonage is een nichespeler die bedrijven tools aanreikt om te communiceren met werknemers en klanten, via sms, WhatsApp of andere chatdiensten (met video en geluid). Het platform van Vonage, dat door ongeveer 1 miljoen ontwikkelaars bij meer dan 120.000 klanten gebruikt wordt, staat in voor 80 procent van de omzet van het bedrijf. Die bedraagt 1,4 miljard dollar. Er werken 2.200 mensen bij Vonage.