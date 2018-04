Ericsson boost winstgevendheid aan de vooravond van 5G

Ericsson toont zich in het eerste kwartaal een stuk winstgevender dan verwacht. Daarmee bezet het een goede positie bij de uitrol van het 5G-netwerk. Beleggers sturen het aandeel 17 procent hoger.

Het Zweedse technologiebedrijf zette vrijdagochtend het beleggersheir perplex. De kwartaalcijfers toonden dat de aanbieder van netwerkinfrastructuur de tering naar de nering zet. In het eerste kwartaal bereikte Ericsson een brutowinstmarge (zonder adminstratieve kosten, en intresten) van 35,9 procent. Dat is meer dan de verwachte 32,7 procent.

De besparingsronde van CEO Borje Ekholm, die 15 maanden geleden werd aangesteld, werpt dus zijn vruchten af. En dat was nodig want in een krimpende markt is het een van de weinige middelen om het rendement op kapitaal voldoende hoog te houden.

Lange weg

Het Zweedse technologie-icoon heeft een lange weg afgelegd. In de jaren 90 had Ericsson nog een marktaandeel van 35-40 procent in mobiele telefoonsystemen. Als een van de voortrekkers van de mobiele telefoon blijft het bedrijf in het collectief geheugen gegrift.

Maar door de opkomst van de smartphone zag Ericsson zich genoodzaakt een andere markt op te trekken. Het specialiseerde zich met wisselend succes in netwerkinfrastructuur zoals het 4G-netwerk en in digitale diensten. In 2017 had Ericsson een aandeel van 26,6 procent in de markt van draadloze infrastructuur, na het Chinese Huawei (27,6%) maar voor de Finse rivaal Nokia (23,8%).

De laatste jaren zit de verkoop wat in het slop. Veel van de Europese en Noord-Amerikaanse telecomaanbieders hebben hun 4G-netwerk al uitgerold en geven enkel nog geld uit aan minder winstgevende uitbreidingsopdrachten. Zowat 63,6 procent van de verkopen haalt Ericsson uit netwerkinfrastructuur. De omzet daalde in het eerste kwartaal dan ook met 9 procent op jaarbasis.

5G

Toch lijk het techbedrijf op het goede pad. De ondoordachte overnames die Ekholms voorgangers doorvoerden zijn inmiddels afgeboekt en met een verlies van 20 miljoen euro in het eerste kwartaal is het bedrijf bijna terug winstgevend.