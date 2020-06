Europa onderzoekt machtsmisbruik Apple bij Apple Pay en App Store

In ons land is BNP Paribas Fortis de enige traditionele bank die Apple Pay aanbiedt.

De Europese Commissie neemt de Amerikaanse technologiegigant langs twee kanten in de tang. Er komen onderzoeken naar mogelijk misbruik van machtspositie bij Apples betaaldienst en de appwinkel.

Margrethe Vestager, de Europees Commissaris voor Mededinging, kondigt een formeel onderzoek aan naar Apple Pay, het systeem om met een iPhone of een smartwatch van Apple gemakkelijk contactloos te betalen.

De Commissie heeft na een vooronderzoek bedenkingen bij de manier waarop Apple allerlei regels oplegt en zo zijn eigen betaalsysteem kan doordrukken ten nadele van andere. Vestager is bezorgd dat consumenten daardoor keuze, innovatie en vooral competitieve prijzen missen.

Apple 1.500 miljard waard Het dubbele onderzoek van de Europese Commissie maakt weinig indruk op de aandeelhouders van Apple. Het aandeel van de technologiegigant uit Cupertino steeg bij opening enkele procenten naar ruim 1.520 miljard dollar. Daarmee is Apple het eerste bedrijf dat de symbolische kaap van 1.500 miljard dollar aan marktkapitalisatie rondt. Het aandeel Apple is in een jaar met 81 procent gestegen.

Cruciaal is de toegang tot de ingebouwde NFC-chip, die contactloze betalingen - de 'tap and go-functie' - mogelijk maakt. De NFC-chip is op Apple-toestellen exclusief voorbehouden aan het eigen betaalsysteem Apple pay. Op Android-toestellen kunnen gebruikers kiezen tussen verschillende systemen voor contactloze betaling zoals Google Pay, maar ook heel wat alternatieven zoals Payconiq by Bancontact of de app van de eigen bank.

Bij de Belgische banken was er voorlopig weinig animo om in zee te gaan met Apple Pay. In de wandelgangen klinkt dat dat te maken heeft met de voorwaarden voor onder meer de commissie-inkomsten die de Amerikaanse groep stelt. Voorlopig is BNP Paribas de enige traditionele Belgische Bank die Apple Pay aanbiedt. KBC volgt in de herfst.

De actie van de Europese Commissie heeft mogelijk ook een geopolitiek tintje, zegt Jeroen Dossche, partner bij technologieconsultant Capco. 'Digitaal bankieren zit in de lift en Covid-19 versnelt dat. Maar Europa heeft geen groot alternatief: de strijd gaat tussen China met AliPay en de Verenigde Staten met Visa, Mastercard, Apple en Google.'

App Store

De Europese concurrentiewaakhond voert tegelijk een onderzoek naar machtsmisbruik bij de App Store, de marktplaats waar bedrijven apps voor Apple-toestellen aanbieden. De procedure komt er na een klacht van Spotify. De muziekstreamingdienst vindt het niet kunnen dat Apple een commissie neemt op de abonnementsgelden van zijn gebruikers. Temeer omdat Apple met Apple Music een directe concurrent is.

Vestager vindt dat Apple de rol heeft van een poortwachter die de toegang tot alle apps op iPhone en iPad controleert. Ze wil nagaan of de techreus dat niet misbruikt om het leven van concurrerende diensten moeilijker te maken.

'Het lijkt op de acties van de Europese Commissie tegen Microsoft', zegt Dossche 'Dat had ook een dominante positie en drukte zijn browser en videospeler in zijn Windows-besturingssystemen door. Dat maakte het sommige ontwikkelaars van software moeilijk.'

De Europese Commissie trok de voorbije jaren vaker ten strijde tegen techgiganten uit Silicon Valley omdat ze vreest dat die uitgroeien tot reuzen in wiens schaduw niets meer groeit. Eerder legde Vestager Google voor meer dan acht miljard euro boetes op wegens het belemmeren van de concurrentie voor advertenties, prijsvergelijking en zoekmachines.

519 miljard dollar De omvang van het App Store-ecosysteem is enorm: 519 miljard dollar in 2019.

Het economische belang van het App Store-ecosysteem is enorm. Vorig jaar was het goed voor het duizelingwekkende bedrag van 519 miljard dollar aan omzet en betalingen via apps.