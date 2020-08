Europa onderzoekt overname Fitbit door Google

De Europese Commissie is bezorgd dat de transactie de al dominante positie van de Amerikaanse techreus op de onlineadvertentiemarkt nog versterkt.

Met de gegevens van Fitbit zou het moeilijker worden voor concurrenten om de precisie van Googles advertentiediensten te evenaren, is uit verkennend onderzoek gebleken. De transactie zou de prijzen van advertenties verhogen en de keuzemogelijkheden van uitgevers en adverteerders beperken, vreest de Commissie.

Datasilo

Google heeft al aangeboden de Fitbit-gegevens op te slaan in een aparte 'datasilo' en niet te gebruiken voor advertentiedoeleinden. Maar die oplossing is onvoldoende om de ernstige twijfels over de effecten van de overname duidelijk weg te nemen, aldus de Europese Commissie.