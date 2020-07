Europees Hof vernietigt datadeling tussen EU en VS

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat een kaderakkoord tussen de Europese Unie en de VS om data te delen ongeldig is. Een andere belangrijke datadeeltool blijft wel overeind.

De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems boekte donderdagmorgen alweer een overwinning in zijn strijd tegen het delen van zijn data buiten de Europese Unie. Schrems kloeg aan dat hij als Facebookgebruiker zijn data versast zag naar servers in de Verenigde Staten, waar ze verwerkt werden. Schrems vroeg aan de Ierse privacywaakhond om die stop te zetten, omdat zijn getransfereerde data in de VS niet genoeg beschermd zouden zijn.

Het Europees Hof van Justitie boog zich op aangeven van het Ierse Hooggerechtshof over twee vragen binnen de zaak-Schrems. De eerste was of het 'Privacy Shield' geldig was. Het 'Privacy Shield' is een datadeelakkoord dat de Europese Unie en de Verenigde Staten in 2016 afklopten nadat een eerder soortgelijk vergelijk in 2015 ook al door Schrems was neergehaald.

Surveillance

Ook ditmaal sneuvelt het. Het Europees Hof van Justitie is het niet eens met een beslissing van de Europese Commissie uit 2016 dat de VS eenzelfde bescherming van persoonsgegevens garanderen als binnen de Europese Unie. 'Als het gaat over bepaalde surveillanceprogramma's zijn er geen indicaties dat er beperkingen zijn op de macht van die programma's, of dat er enige waarborgen zijn voor mogelijk getroffen personen van buiten de Verenigde Staten.

Een andere tool om data te delen blijft wel overeind. Het Europees Hof van Justitie ziet geen redenen om de zogenaamde 'standaard databeschermingsclausules', die afgesloten worden om data van burgers uit de EU over de hele wereld te verplaatsen, ongeldig te verklaren. Daarbij is het wel cruciaal dat datatransfers die die onderlinge contracten regelen te allen tijde opgeschort of verboden moeten kunnen worden als ze niet het niveau van bescherming evenaren dat de EU eist.