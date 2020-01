Europese Commissie zet door met plan voor universele opladers

Het Europees Parlement drong onlangs opnieuw aan op een universele oplader voor smartphones en vergelijkbare toestellen zoals tablets of e-readers, om de wirwar aan kabels en adapters in de Europese huishoudens wat terug te dringen en de afvalberg te verkleinen.

De Commissie lijkt het parlement in die oproep te willen steunen. Ze presenteerde woensdag haar werkprogramma met de te verwachten wetsvoorstellen voor het komende jaar en daarin staat ook een voorstel over 'universele opladers van smartphones en gelijkaardige toestellen'. Het voorstel wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.