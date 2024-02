Europese Google-topman Matt Brittin: ‘Zonder eenheidsmarkt kunnen hier moeilijk techgiganten ontstaan’

Europa voert een stortvloed van regelgeving in over AI, gebruikersveiligheid en concurrentie op de digitale markt. Dat de EU de sector op basis van de mogelijke risico's benadert, vindt de Europese topman van Google Matt Brittin een goede zaak. 'Maar van sommige zaken moeten we bekijken of ze geen negatieve impact hebben op de ontwikkeling van AI-modellen.'