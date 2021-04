Europese Unie opent onderzoek na datalek Facebook

De DPC - die namens de EU toezicht op Facebook houdt omdat diens regionale hoofdkantoor in Ierland ligt - wil weten of Facebook zijn verplichtingen inzake gegevenscontrole is nagekomen. Volgens de toezichthouder kan sprake zijn van een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), al is het aan het onderzoek om dat uit te wijzen. GDPR maakt het mogelijk boetes op te leggen die tot 4 procent van de jaaromzet kunnen bedragen.