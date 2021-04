'Europese klacht tegen Apple is niet meer dan een symbooldossier'

Apple misbruikt zijn machtspositie in zijn App Store, stelt Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Maar zelfs al komt er een zware boete, het echte probleem blijft bestaan, reageert financieel economist Tom Simonts van KBC Group.

De streamingdienst Apple Music treedt in concurrentie met andere muziekdiensten zoals het Europese Spotify, maar Apple int hoge commissies van die concurrenten in de App Store.

Het verbiedt hen bovendien consumenten op de hoogte te stellen van alternatieve betaalmethodes, waardoor de consument benadeeld wordt, aldus Vestager. Indien de zaak wordt doorgezet, kan Apple tot een maximale boete worden veroordeeld van tien procent van de wereldwijde omzet, ten belope van 27 miljard dollar.

Tom Simonts is niet onder de indruk. 'Dit is weer zo'n klassiek vermanend vingertje vanuit Europa.' Hij legt zijn zienswijze uit met een metafoor. 'De rails zijn in handen van Apple en Android. Spotify kan een heel mooie wagon hebben, maar daarmee hebben ze nog geen controle over de rails.'

Big Tech

'Ik ben ervan overtuigd dat Big Tech veel te groot is', zegt Simonts. 'Er is de piste van de opsplitsing van die bedrijven, maar dan is de case tegen Apple wel bijzonder zwak.' Dat bedrijf heeft nagenoeg alles zelf uitgebouwd. Andere grote techbedrijven zouden nog het verwijt kunnen krijgen dat ze systematisch andere bedrijven hebben overgenomen om zo hun machtspositie te versterken.

'Het is waar dat er een gelijk speelveld moet zijn en dat 30 procent een hoge commissie is. Maar de kern van het probleem is dat de rails blijven wat ze zijn. Bij Android kunnen de gebruikers kiezen welke zoekmachine ze willen. Zo'n 95 procent blijft voor Google kiezen. De waarde zit in het merk, of het nu Apple of Google is.'

'Het vermanend, beboetend vingertje brengt geen zoden aan de dijk. U kunt de poortwachter moeilijk verwijten dat hij zijn poort bewaakt, u kunt wel een ander gebouw oprichten. Dat is moeilijk, en ik heb de indruk dat omdat het moeilijk is we daar dan maar niet over praten. Niemand in Europa zag aankomen dat er zo'n concentratie van gebruikers zou ontstaan rond zo'n kleine groep van aanbieders. De vraag is hoe komen we tot een herverdeling van de gebruikers en dus van de macht die de gebruikers en hun data met zich meebrengen.'

Hegemonie

'Europa zou zich beter bezighouden met de echte vraag, wat kunnen we doen om van de Amerikaanse hegemonie af te geraken', besluit Simonts. 'Ooit heeft Europa Airbus opgericht tegen de afhankelijkheid van de Amerikaanse constructeurs, nu denken we na over een alliantie voor de eigen productie van halfgeleiders. Met Gaia-X werken we aan een Europese cloud. Dat is een goede evolutie.'