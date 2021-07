Europese klacht tegen nieuwe gebruiksvoorwaarden WhatsApp

De Europese consumentenorganisatie BEUC heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de gebruiksvoorwaarden van de chatapp WhatsApp. Die voerde onlangs nieuwe, omstreden privacyregels in.

WhatsApp voerde op 15 mei nieuwe privacyregels in voor gebruikers buiten de Europese Unie. Die zijn omstreden, omdat wie de nieuwe gebruikersvoorwaarden accepteert de toestemming geeft om WhatsApp-metadata te delen met Facebook, het moederbedrijf van de berichtendienst. Het gaat dan niet om de inhoud van de berichten, maar wel om informatie als met wie je praat, of welk toestel je gebruikt. Dat kan interessant zijn voor adverteerders. Wie de nieuwe voorwaarden niet accepteert, zal WhatsApp na verloop van tijd niet meer kunnen gebruiken.

Hoewel de Europese GDPR-regels de Europese consumenten in principe beschermen tegen dat soort praktijken, is er ook in de EU ongerustheid ontstaan over de nieuwe regels. Het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC) noemt ze 'transparant noch begrijpelijk voor de gebruikers'. Het BEUC groepeert 46 consumentenorganisaties uit 32 Europese landen, waaronder Test Aankoop voor België.

'Schending van consumentenrecht'

Samen met acht partnerorganisaties stapt de Europese consumentenorganisatie nu naar de Europese Commissie en het Netwerk van Europese Consumentencentra. Ze beschuldigen WhatsApp van 'meerdere schendingen van het Europees consumentenrecht'.

WhatsApp is met opzet vaag gebleven en heeft de consumenten blootgesteld aan het gebruik van hun gegevens op grote schaal zonder dat ze daar duidelijk de toestemming voor moesten geven. BEUC Europese consumentenorganisatie

'Het is voor de gebruikers onmogelijk om een duidelijk idee te krijgen van de gevolgen van de aangepaste regels op de bescherming van hun privéleven, in het bijzonder wat betreft de overdracht van persoonlijke gegevens naar Facebook en derden', klinkt het maandag in een persbericht.

'WhatsApp is met opzet vaag gebleven en heeft de consumenten blootgesteld aan het gebruik van hun gegevens op grote schaal zonder dat ze daar duidelijk de toestemming voor moesten geven. We vragen de autoriteiten om snel maatregelen te treffen tegen WhatsApp, om te verzekeren dat de consumentenrechten gerespecteerd worden.'