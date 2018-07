Ex-Apple-ingenieur beschuldigd van spionage voor Chinezen

Xiaolang Zhang werd aangehouden in de luchthaven van San Jose in Californië. Hij stond op het punt om een vlucht naar China te nemen.

De man zou volgens een strafklacht bestanden met bedrijfsgeheimen van Apple hebben meegenomen toen in april al duidelijk was dat hij Apple zou verlaten en in dienst zou komen van Xiaopeng Motors, een startup uit het Chinese Guangzhou.

De ingeneur werkte voor de afdeling van Apple die technologie ontwikkelt voor autonome voertuigen. Hij had in zijn functie toegang tot vertrouwelijke databases, zo staat in de klacht. Na zijn ouderschapsverlof liet hij in april weten het bedrijf te verlaten en naar China te verhuizen. Apple werd achterdochtig door zijn verhoogde netwerkactiviteiten en enkele bezoeken aan het bedrijf net voor hij opstapte.