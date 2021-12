Ex-Philips-lichtdochter wordt actief in legale cannabisteelt

Noord-Amerika

Cannabis is op dit moment de belangrijkste aanjager van de groei van Fluence, dat het meeste van zijn geld in Noord-Amerika verdient en ook klassieke landbouwbedrijven bedient. In delen van de Verenigde Staten en in Canada is de cannabisteelt gelegaliseerd. In de twaalf maanden tot 1 oktober was het bedrijf goed voor een omzet van 124 miljoen euro.