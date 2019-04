Ex-vrouw gunt Jeff Bezos gros Amazon-aandelen

De aandelen die Bezos overhoudt in Amazon , worden gewaardeerd op ruim 35 miljard dollar (31 miljard euro). De ex-vrouw van de Amazon-oprichter maakte ook bekend dat ze haar financiële belangen in de Amerikaanse kwaliteitskrant The Washington Post en in Blue Origin, het ruimtevaartexploratiebedrijf van Bezos, zal opgeven.

Er werd druk gespeculeerd of dat belang in gelijke delen zou worden verdeeld tussen Bezos en zijn echtgenote MacKenzie, dan wel of er onder het koppel een andere verdeelsleutel was afgesproken. Onduidelijk was ook of het stel met een huwelijkscontract was getrouwd. Maar Bezos behoudt het grootste deel.