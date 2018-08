Explosieve groei Alibaba zet door

De cloud

Overal tentakels

Jack Ma , de drijvende kracht achter Alibaba, richtte Alibaba in 1999 op als e-commerce bedrijf. E-commerce blijft een kernactiviteit, maar het Chinese bedrijf is ondertussen uitgegroeid tot een conglomeraat met investeringen in sectoren als entertainment, bezorgdiensten, supermartken, clouddiensten en financiële diensten zoals Ant Financial.

Eerder dit jaar haalde Ant Financial 14 miljard dollar vers kapitaal op, terwijl er gemikt werd op 10 miljard dollar. Het geld kwam uit alle werelddelen en zorgt ervoor dat Ant Financial op meer dan 150 miljard dollar wordt gewaardeerd. Ant Financial is met alipay de referentie in de Chinese markt voor mobiele betalingen en dat vertaalt zich in

Internationale expansie

Alibaba is niet enkel actief in China. Het investeerde in Lazada Group, een webplatform dat onder ander in Thailand, Singapore en Indonesië actief is. Ook in Europa en de VS is het bedrijf op zoek naar internationale groei. Zo levert het via dochterbedrijven als AliExpress al enkele jaren producten in België en plant het nieuwe magazijnen in Luik, Dubai en Moskou.