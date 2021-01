Extra krediet van 80 miljoen euro voor Kinepolis

We gaan ervan uit dat we in de loop van de komende maanden onze activiteiten kunnen hernemen en bouwen aan ons herstel.

'Het bijkomende krediet geeft ons het comfort om inzake liquiditeitsreserves voorbereid te zijn op scenario’s waarbij de afloop van de pandemie langer op zich laat wachten dan verhoopt', stelt Kinepolis-CEO Eddy Duquenne. 'Tot voor kort was er geen sprake van een derde golf, nu wel. We gaan ervan uit gaan dat we in de loop van de komende maanden onze activiteiten kunnen hernemen en bouwen aan ons herstel.'