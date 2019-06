Facebook-aandeel krijgt tik na privacy-onthulling

Volgens de Wall Street Journal zouden interne mails van Facebook aantonen dat CEO Mark Zuckerberg al lang op de hoogte was van problematische privacy-praktijken.

Zelf hield hij altijd zijn onschuld staande, maar Facebook zou nu op interne e-mails gebotst zijn die erop zouden wijzen dat CEO Mark Zuckerberg jaren geleden al op de hoogte was van potentieel problematische privacy-praktijken. Dat bericht de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal, die de mails zelf niet zag en zich beroept op anonieme bronnen die ze beschreven.

Die toezichthouder gaat na of Facebook bepaalde privacyregels heeft geschonden die in 2012 zijn afgesproken. Die schrijven voor dat Facebook de privacy-settings van zijn gebruikers moet respecteren en geen data mag delen zonder de expliciete toestemming van de gebruikers.

Geen prioriteit

Het FTC-onderzoek naar Facebook begon meer dan een jaar geleden na berichten dat de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers oneigenlijk in handen waren gevallen van het politieke consultingbedrijf Cambridge Analytica. In april dit jaar al zei Facebook dat het verwacht tot 5 miljard dollar te betalen als deel van een akkoord met de FTC.

In de nasleep van het nieuws van woensdag liet het Facebook-aandeel van zijn pluimen. Na de publicatie door The Wall Street Journal zakte het aandeel prompt van 177 naar 174 dollar. Een half uur voor de slotbel was er nog zowat twee procent verlies.