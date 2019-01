Facebook-adverteerders hebben lak aan privacyschandalen

Het grootste sociale netwerk ter wereld verdiende in 2018 38 procent meer aan reclame. Daarbij werd het geholpen door meer dagelijks én maandelijks actieve gebruikers (beide +9%).

'We schatten dat ongeveer 2,7 miljard mensen Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger maandelijks gebruiken, waarvan meer dan 2 miljard dagelijks.'

Nee, een rist schandalen krijgen de grootste familie van sociale media niet klein. Zowel de omzet als de nettowinst van Facebook kwamen in het laatste kwartaal van 2018 boven de analistenconsensus uit. Een omzetstijging van 30 procent naar 16,9 miljard vertaalde zich in een winststijging van 61 procent tot 6,9 miljard.

In de handel nabeurs krijgt het aandeel een duidelijke boost, nadat de koers al ruim 4 procent steeg in de aanloop naar de publicatie.

Cijfers in miljard dollar

Met een dijk van een kwartaalverslag kan het bedrijf een ruw 2018 feestelijk afsluiten. Het bedrijf moest zich op verschillende fronten verdedigen tegen privacyschandalen, datalekken en beïnvloeding van verkiezingen via de soms dubieuze informatie die dankzij Facebook snel het juiste publiek bereikt.

De winstmarge zakt, omdat het bedrijf niet langer alle verantwoordelijkheid afwijst voor de inhoud die het helpt verspreiden. Dat vergt investeringen in algoritmen en mensen die online berichten in de smiezen houden.

Maar het businessmodel, dat zowel steunt op terugkerende gebruikers als op de reclameinkomsten die zij opleveren, staat op beide fronten als een huis. Ook het aantal dagelijkse en maandelijkse gebruikers in de VS en Europa, de twee meest verzadigde markten, zit ondanks alles in de lift.