'Facebook betaalt 1 miljard voor chatbotspecialist'

Volgens de krant The Wall Street Journal zou Facebook bereid zijn 1 miljard dollar op tafel te leggen voor Kustomer. Toen Kustomer een jaar terug een kapitaalronde organiseerde, werd het techbedrijf uit New York geschat op 710 miljoen dollar.

Facebook werkt vandaag al samen met Kustomer, dat nog maar vijf jaar geleden werd opgericht. De technologie van de start-up stelt ondernemingen in staat vlot te reageren als klanten vragen stellen via Facebooks berichtendienst Messenger.

Facebook Shops

Als de deal in extremis niet afspringt, wordt Kustomer de tweede grote overname die Facebook dit jaar doet. In mei heeft Facebook al zo'n 400 miljoen euro betaald voor het internetbedrijf Giphy, dat over de grootste collectie gifs beschikt. Die aankoop was ook goed nieuws voor de Belgische holding Sofina. Dat was met een belang van ruim 4 procent een belangrijke aandeelhouder van Giphy.